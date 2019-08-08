快訊／利奇馬變胖又變強！陸警再納台中、苗栗　今晚起戒備強風豪雨

記者胡順惠／台北報導

強颱利奇馬持續逼近台灣，半徑從250公里擴大到280公里，最大風速也從原本每秒 51 公尺升級為每秒53公尺，氣象局已針對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮9縣市發布陸上颱風警報，至於有沒有機會放颱風假，重要參考指標的風雨預報也陸續更新。

根據最新出爐的風雨預報，若以目前預報，北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市9日凌晨至中午，陣風都有達10級，有機會達放假標準。但實際「災防假」宣布與否，以各縣市權責機關發布為準。

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▲利奇馬颱風陸警發布，苗栗、台中也納入警戒區。（圖／翻攝自日本向日葵衛星網頁）

中央氣象局課長羅雅尹表示，颱風17時的中心位置在北緯 24.0 度，東經 125.2 度，即在台北的東南東方約 390 公里之海面上，以每小時19公里速度，向西北進行，現在台中梧棲已經觀測到9級陣風，今天晚上到明天都有機會出現9至11級強陣風。

羅雅尹說，今天晚上北台灣的雨是會越來越明顯，颱風中心9日上午最接近台灣北部海面，桃園以北、宜蘭地區最大陣風出現9至10甚至11級強陣風，花蓮因為相對有地形屏障，陣風沒有這大。降雨部分，她表示，今晚20時至明天20時影響最大，西半部平地、東北部平地、花東山區都可能有局部性大雨豪雨情況。

▲利奇馬風雨預報。（圖／中央氣象局）

在風力預測部分，自8日12時至9日6時，隨著颱風逐漸靠近，6縣市陸警警戒區風力持續增強，其中9日00時至06時，基隆市、新北市陣風達9-10級，宜蘭縣也達8-10級；另外，在9日00時至12時之間，基隆、台北、新北陣風達9-11級，桃園也有9-10級，新竹縣市則為8-9至9-10級。

▲利奇馬風雨預報。（圖／中央氣象局）

在24小時總雨量預測部分，自8日20時至9日20時，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區24小時累積雨量預估達300至500毫米，宜蘭縣、台中市山區為200至400毫米，南投縣山區也有200至350毫米；平地部分，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣預估雨量為200至350毫米，台北市、基隆市為150至250毫米。

▲利奇馬陸警發布，北北基宜花納首波警戒區。（圖／記者季相儒攝）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。氣象局預定8日19時00分再度更新風雨預報。