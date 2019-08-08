LIVE／這7縣市明達停班課標準！氣象局曝光利奇馬最新動態

記者周姈姈／綜合報導

強颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局也於稍早將陸警警戒區域擴大為台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭和花蓮；至於明日是否會放颱風假，根據最新的風雨預報指出，北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市9日凌晨至中午，陣風都有達10級，有機會達放假標準。針對利奇馬的最新動態，氣象局將於17時40分出面說明！

在風力預測部分，自8日12時至9日6時，隨著颱風逐漸靠近，陸警警戒區風力持續增強，其中9日00時至06時，基隆市、新北市陣風達9-10級，宜蘭縣也達8-10級；另外，在9日00時至12時之間，基隆、台北、新北陣風達9-11級，桃園也有9-10級，新竹縣市則為8-9至9-10級。



▲目前已經有7個縣市達停班課標準，不過是否真的能放颱風假，還是得以各縣市權責機關發佈為主。（圖／記者李毓康攝）



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至於24小總雨量預測，則是自8日14時至9日14時，新北、桃竹苗山區預估雨量最多達200至400毫米，宜蘭山區也有200至350毫米，台北山區則為150至300毫米；至於平地部分，同樣也以新北、桃園、新竹雨量最多，為200至300毫米，台北市、基隆則有150至250毫米。

另外，自8日20時至9日20時，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區24小時累積雨量預估達300至500毫米，宜蘭縣、台中市山區為200至400毫米，南投縣山區也有200至350毫米；平地部分，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣預估雨量為200至350毫米，台北市、基隆市為150至250毫米。

不過實際「災防價」宣布與否，還是得以各縣市權責機關發佈為準，氣象局也預定在今日晚間19時再度更新風雨預報。