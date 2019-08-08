美一次逮680個無證移民！　黑工幼童淚看爸媽上囚車…呆站原地變孤兒

▲美國大規模逮捕680名非法移民。（圖／達志影像／路透社）

記者何文君／綜合報導

美國移民暨海關執法局（ICE）大規模突襲密西西比州多間工廠，逮捕680名無證移民黑工，是美國移民管制史上最大規模的單州捕抓行動。突如其來的抓捕，讓許多家庭面臨妻離子散的慘劇；各大媒體也捕捉到孩子淚眼目睹爸媽走上囚車，徒留在原地成為孤兒的衝擊畫面。

綜合外媒報導，過去半年來，美國總統川普曾多次要求ICE盡快發動搜捕行動，要用鐵腕執法清除境內非法移民，也因此引發「黑工逃亡」的人力危機。對此，ICE在當地時間7日於密西西比州發動大規模「黑工大搜捕」，同時突襲多間食品加工廠、養雞場，一口氣抓走680名無證移民，堪稱是美國移民管制史上最大規模的單一州抓捕行動。

據了解，這些被捕的非法移工多數已在當地落地生根，甚至生下擁有美國籍的下一代。媒體鏡頭捕捉到，遭逮的移民排成數排，雙手銬在背後緩緩走上囚車，他們的家人和孩子就站在不遠處，一邊拭淚一邊看著逮捕行動；甚至有些幼兒因父母同時被抓，只能茫然留在原地瞬間成為孤兒，場面震撼悲淒。

▲遭逮移民的親人只能遠遠目送家人被移送。（圖／達志影像／美聯社）

移民暨海關執法局代理局長艾本斯（Matthew Albence）表示，這是已經過1年調查才展開的掃蕩行動，雙親被捕的兒童，將被安置到親戚或其他家人身邊；部分遭捕的移民會以「人道理由」獲釋，但必須配戴電子腳鐐等監控設備，等候出庭應訊。

對此，密西西比州首府傑克遜（Jackson）市長盧默貝（Chokwe Antar Lumumba）在臉書求助，希望社區信仰機構能做為移民的庇護所，保護他們免於傷害，「大舉掃蕩非法移民這種手段，既沒有人性，也不會達到預期效果。」