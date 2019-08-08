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臉上狂冒超噁黑瘤！野生鹿慘樣曝光　攝影師心疼PO網

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記者詹雅婷／綜合報導

美國明尼蘇達州攝影師卡蘿（Julie Carrow）上月外出拍攝時撞見一隻野生的鹿，但令人心疼的是，牠的臉龐、脖子、前胸等部位全都長滿深色腫瘤，密集程度高到讓人無法一眼分辨眼睛的位置。對此，野生保護區人員表示，其實牠身上的圓形腫塊是纖維瘤（fibromas），無致死風險，也不會傳染給人類。

綜合每日郵報等外媒報導，卡蘿是在明尼蘇達州皮波史東（Pipestone）出外景時發現這隻鹿。根據卡蘿自多角度拍攝的照片，這隻鹿的臉部、頸部、胸部、腹部、腿部及背部都長出黑色的大腫瘤，尤其以臉部、脖子、前胸等部位的密度最高。

「這對我來說，真的太令人心疼」，卡蘿事後把照片分享至臉書，立刻被轉載至Big Bone Outdoors臉書社團，引起上千網友熱議。但她也提到，當時這隻鹿是很隨性地從她身邊走過，「雖然我看不清楚牠的眼睛，但牠似乎沒有表現出相當痛苦或營養不良的樣子。」

▲▼ 鹿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 野生保護區人員表示，對鹿來說，纖維瘤無致死風險，也不會傳染給人類。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

當地自然資源部野生動物健康組長卡爾斯特森（Michelle Carstensen）表示，此種腫瘤是乳頭瘤病毒（papillomavirus）所引起，名稱為纖維瘤。儘管此種疾病不會傳染給人類或其他動物，但她也強調，這是她過去15年來見過最嚴重的個案。

只不過，自然資源部（DNR）已表示單位並不會採取任何行動，因為類似案例在當地其實不算罕見，「我們幾乎每年都會收到鹿罹患纖維瘤的照片」，隨著時間推移，腫瘤就會逐漸消失，除非病況變得太過嚴重，才可能出現併發症。

相關協會表示，此種疾病會影響到鹿的視力、呼吸、進食及活動能力，甚至可能因此被捕食者抓住。但卡爾斯特森強調，這隻鹿的外表也降低牠被人獵食的可能性，因為獵人可能會對腫瘤感到驚恐害怕。

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關鍵字：鹿,腫瘤,纖維瘤,乳頭瘤病毒,北美要聞

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