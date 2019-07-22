長榮18金釵罷工偷跑調查還沒出爐　帶頭周姓空服員搶先申請留停

▲長榮18金釵帶頭的BR722周姓空服員，先前出來澄清沒有偷跑罷工，一度講到哭。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

在長榮空服員罷工首日，有18名組員（被網友稱18金釵）疑似「偷跑」加入罷工，起初遭記「曠職」，後來在勞動部建議下先改為「空班」，進行後續調查。不過，在還沒展開調查前，帶頭的周姓空服員就已申請留職停薪1年，並自7月25日起生效，對此，長榮航空也證實此事。

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▲長榮空服員罷工首日，有18名空服員在罷工開始前已報到，卻臨時不飛並自拍上傳臉書。（圖／翻攝臉書）

長榮航空22日證實，18金釵中周姓空服員（副事務長），已向公司申請留職停薪一年，自7月25日生效，但理由因屬個人隱私無法透露。不過，周女在調查還沒開始、結果也還沒出爐前搶先申請留停，再度引發外界質疑，是否刻意想避開罷工者漸進式恢復福利的期間，避免自身福利受影響。

▲針對18金釵爭議，BR722周姓組員出面訴說委屈哭了。（圖／記者呂佳賢攝）

長榮航空先前爆發勞資爭議，桃園空服員職業工會6月20日宣布當天下午4點起正式罷工，不料有18名空服員下午2點30分、40分就已報到，卻在班機起飛前一刻「罷飛」，讓2機共500多名乘客當場傻眼。當時18人著裝準備登機，不僅突然加入罷工，還自拍上傳臉書留念，引發爭議。

當時長榮航空針對18名組員暫記曠職，引發空服員工會出面召開記者會澄清偷跑罷工爭議，強調一切都是合法罷工，帶頭的周姓空服員也出面訴說外界不實謠言對她們所造成的壓力與心路歷程，一度難過得當場落淚。後來在勞資協商時，勞動部建議，這起事件由勞資雙方各推舉一名調查委員，再共同推舉一位主任委員，組成3人調查小組，日後共同調查討論後，雙方依據其做成調查報告處置，長榮公司也同意依勞動部建議，在調查未完成前，先移除「曠職」，改為「空班」。