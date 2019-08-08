月事來還被男網友硬上！少女「口頭提告」未舉證　男獲不起訴

▲陳姓男子去年11月間與未滿16歲女網友發生性行為，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於去年10月經由社群軟體認識1名未滿16歲女網友，見面幾次後就發生性行為。女網友事後指稱陳男不顧她月事已來，仍然指侵、性侵硬上得逞，為此提告強制性交；陳男則喊冤，辯稱是雙方你情我願。女網友偵訊時說「反正都發生了」，未告訴家人朋友也未積極舉證，檢方8日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，26歲的陳姓男子去年10月透過網路交友軟體認識未滿16歲、仍就讀國中的女網友；並在同年11月某日至今年1月間與女網友在中壢區住處曾發生過3次性行為，女網友事後指控陳男不顧她意願，仗著體型優勢強壓在她身上指侵、性侵得逞。

女網友在警詢時指控，去年10月與陳男相約在餐廳見面，後來隨陳男回到其租屋處，陳竟不顧她月事來硬上，她曾用手推拒但仍被陳性侵得逞；但檢方偵訊時，女子又改口說是去年11月發生，當時曾向陳男透露自己年齡，且被性侵後仍有見面，她覺得「反正都發生了」，事後沒告知其他家人朋友，也未曾與陳對話中提出質問或反映自身遭性侵等行徑不滿等語。

陳男在偵訊時則否認有強制性交情事，辯稱與女網友僅在今年1月發生過1次性行為，當時也沒違反其意願；檢方勘驗2人透過Line對話內容，僅查出雙方日常聊天對話，由於女網友僅口頭提出指控並無其他積極證據，且前後證詞不一，檢方8日偵結予以不起訴處分。

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