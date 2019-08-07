保全運鈔車遭撞翻車　「警全程戒備」業者：機密！不能講有多少錢

記者沈繼昌／桃園報導

隸屬某保全公司運鈔車7日下午在桃園區鬧區疑似搶快擦撞翻覆，車上2名保全人員未受傷，但卻緊張向公司回報發生車禍，警方趕往處理，業者低調不願聲張，似乎擔心運鈔車安危，肇事2名駕駛經酒測後酒測值為0，警方全程戒備，保全業者自行找來吊車將毀損運鈔車吊離現場，肇事原因仍在調查中。

▲一輛保全公司運鈔車7日下午在桃園區鬧區擦撞翻車，警方協助戒備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，賴姓保全人員7日下午3時30分駕駛運鈔車在桃園區博愛路與民權路口與楊姓男子駕駛轎車擦撞，運鈔車失控翻覆，楊的自小客車頭嚴重凹陷，所幸雙方都沒有受傷，運鈔車上2名保全人趕緊向公司通報運鈔車翻覆意外。

▲一輛保全公司運鈔車7日下午在桃園區鬧區擦撞翻車，業者出面了解肇事原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分局據報後立即趕往現場處理，初步研判可能兩車在路口搶快才釀成車禍，但保全業者對於運鈔車上是否有金庫？有多少現金在車上都不願說明，低調說是公司內部機密，不方便透露等，警方則全程戒備，直到保全業者自行找來吊車將毀損運鈔車拖離現場，至於肇事原因，警方表示將調閱現場監視畫面釐清責任歸屬。

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