顧環保兼省荷包　竹市加碼1300萬元節能家電補助

▲新竹市政府再向經濟部追加補助金1,300萬元，讓今年總補助衝破3,300萬元。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺 ／新竹報導

適逢夏季降溫相關電器需求高，新竹市環保局為推動節能，再追加1300萬擴大加碼補助，鼓勵市民汰換老舊冷氣、冰箱，一同顧環保兼省荷包！新竹市今（108）年初祭出2,000萬元，鼓勵民眾換用節能冷氣機與冰箱迴響熱烈，6月30日止已補助冷氣及冰箱舊換新約6,700台；為鼓勵更多市民響應節電，市府再向經濟部追加補助金1,300萬元，讓今年總補助衝破3,300萬元，預計可汰換1萬台以上老舊冷氣及冰箱，即日起受理補助至12月31日止，若補助金額用罄，將提前宣告截止，呼籲民眾加緊汰換腳步。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市推動節能措施不遺餘力，在104至106年連續3年節電表現全國前三名，107年經濟部與地方政府合作推出為期3年的「縣市共推住商節電行動計畫」，已爭取設備汰換與智慧用電補助，其中3,300萬元經費投入本次住宅冷氣及冰箱舊換新補助，以期透過汰換老舊設備，提昇能源使用效率及降低全市用電量。

江盛任表示，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效益1或2級的冷氣機及冰箱。家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3,000元，3瓩級300公升以下之冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3,000元，每一裝機地址最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元，自即日起受理補助申請至12月31日止，補助可追溯至購買日期107年12月7日。

環保局提醒，市民朋友申請補助時，需要提供6項資料文件，包括申請人身分證正反面影本、申請人金融機構存摺封面影本、電費收據（用電種類顯示為表燈非營業用）、購買發票（購買地點限於新竹市）、產品保證卡或發票顯示購買產品之產牌型號、廢四機回收聯單，並填具申請文件郵寄或親送至市政府產業發展處（新竹市中正路120號）申請補助。

欲現場辦理者，為確保文件填寫之正確性，請攜帶申請資料及印章，以利加速文件申請，同時也特別提醒節能家電補助只限「舊換新」且須購買節能1、2級電器，單純新購冷氣機或冰箱則無法補助。

民眾欲購買符合本案「家電舊換新」補助的冷氣機及冰箱，請查詢經濟部節能標章全球資訊網站（http://www.energylabel.org.tw/purchasing/psearch/list.aspx）。若有任何相關問題，歡迎致電新竹市家電舊換新服務窗口洽詢（03-5216121分機299、03-5910008分機38、03-5368920分機2021），將有專人竭誠熱心服務。