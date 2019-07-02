竹市無人回收站擴大　智慧辨識+集點換好康

▲新竹市環保局加碼擴大無人回收站計畫，推「三大升級、四大好康」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與熹谷科技、春池玻璃聯手做環保，於各大超市設置「無人回收站」，不僅可24小時自動辨識做回收，還可集點換賣場禮券，去年試辦廣受好評，回收量27公噸超乎預期，2日啟用記者會，新竹市副市長沈慧虹表示，今年成功爭取環保署補助款總計投入410萬，加碼擴大無人回收站計畫，推「三大升級、四大好康」，升級包括機台全方位辨識、回收速度加快、容量加大，還能集點換好康，包括賣場禮券或線上虛擬點數等，本次站點分布也從1區變3區、1站變7站，機台則由1台變11台，預估至明年8月底總回收量可破250公噸。

沈慧虹表示，去年首創全台第 1 座自動化「無人回收站」，獲得熱烈迴響，今年再升級進化，特別推出「三大升級、四大好康」，三大升級包括「辨識方式從掃條碼改為多方位辨識、回收速度從15秒加快為3秒、容納量增加為300瓶」，不僅節省民眾回收時間，也可減輕末端清運負荷，同時推出集點換「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」四大好康，升級進化的無人回收站實在「五告讚」，鼓勵全市回收動起來，全民守護環境，打造循環經濟的智慧城市。

沈慧虹說，無人回收站結合科技、社會與環境議題，打造讓民眾覺得「有趣」的回收體驗，不僅回收過程更便利、引發樂趣，將回收物投入機台後，民眾還可透過「SEEDU」APP掃描回收憑證，手機便可儲存點數兌換好禮，後端並結合人安慈善基金會協助清運回收物，提供街友、弱勢族群工作機會，以聰明的點子滿足社會多方需求，今年度的無人回收站計畫即日起營運至明年8月31日。

新竹市環保局長江盛任表示，去年試辦的無人回收站成績很好，共有1,756人參與，回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶4大類資源物共計31萬2,789瓶，總重量高達27公噸，感謝市民朋友做環保一起落實循環經濟生態圈，今年擴大開辦，預計至明年8月底前，總回收量將可破250公噸。

江盛任說，去年無人回收站開辦全台唯一回收玻璃有價化的自動回收機台，也創造驚人的回收成果，玻璃瓶總回收量高達22.27公噸，感謝在地企業春池玻璃將回收後的玻璃，進行分色、清洗、粉碎、篩選、再製造，將回收物轉換為玻璃吸管、文創啤酒杯等新產品，賦予廢棄玻璃全新樣貌。

環保局表示，無人回收站點全市共設置7站11台回收機台，民眾可以全天候24小時，於回收機台投入寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶等4大類資源物，回收機台分為兩款，一款專收寶特瓶、鐵罐與鋁罐，另一款僅回收玻璃瓶。4大類資源物皆可回收有5站：NOVA光復店（光復路二段200號）、大潤發湳雅店（湳雅街97號）、全聯食品店（食品路305之1號）、頂埔里活動中心（經國路三段5號）、春池觀光工廠（牛埔南路372號），全聯大庄店（香北路58號）僅回收寶特瓶、鐵罐、鋁罐等3大類資源物，春池大庄廠（浸水南街183號）僅回收玻璃瓶。

集點換好禮四大好康的「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」，好禮資訊如下：春池玻璃提供玻璃精品，禮券面額100元的大潤發湳雅店及NOVA光復店，在地美味包括胖老爹大庄店、MUMU義式複合料理、提雅諾麵包坊，虛擬點數包括LINE、MY CARD、環保綠點，未來將陸續新增。

「無人回收站」活動方式公布於臉書，請搜尋「SeedU讓回收成為一場遊戲」（https://www.facebook.com/seedu.city/），或直接掃描QRcode。若有任何相關問題，歡迎電話洽詢環境衛生管理科（03-5368920分機4019），將有專人竭誠熱心服務。