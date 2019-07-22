竹市綠屋頂改造計畫開跑　補助420萬歷年最高

▲新竹市副市長沈慧虹宣布低碳家園補助啟動，即日起至9月30日前都可提出申請。（圖／新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

6、7月以來盛夏炎熱，全台各地高溫紀錄屢創新高，新竹市長林智堅上任後為減緩都市熱島效應、打造城市森林，致力推動支持綠屋頂改造計畫；今（22）日「打造城市之森 新竹市108年綠屋頂補助記者會」上，由新竹市副市長沈慧虹宣布低碳家園補助正式啟動，即日起至9月30日前都可提出申請，提供總額420萬元的資金，是新竹市有史以來最高的補助金額，「希望大家不要變成都市熱點，而是成為都市綠點」。預計今年有21處單位可獲得改造補助，並擴大補助對象，包括里辦公處、特色社區、公私立學校、大型商場、公司行號等皆可提出申請，一起透過親身實踐環保愛地球。

沈慧虹表示，新竹市政府除推行4.7公里新竹之森步道與新竹公園等多處公園綠地改造計畫外，也鼓勵公私部門善用閒置的大樓屋頂或陽台種植花草植物，創造綠屋頂降低室內溫度，達到節電節能的功效；此外，她指出，新竹市日前榮獲國家卓越建設獎中的15項大獎，是全台第三、非六都第一，其中有10項更獲「最佳規劃設計類」金質獎肯定，因此，沈慧虹強調，在未來各項新建公共工程的設計上，都會融入節能減碳的想法，考量風、水、日照等生態環境因素。

「羊見綠就吃，人見綠就高興」，沈慧虹分享，綠屋頂不僅能吸引鳥、蝶、昆蟲棲息繁衍，打造豐富生態的城市森林，還具有隔熱降溫、保留雨水、吸收二氧化碳打造微型氣候等優點，透過鄰里社區大家一起動手參與，更可凝聚居民情感，提供休閒育樂的場所，一舉多得。她指出，作為示範點的三民國中，除了綠屋頂外也裝置太陽能光電板，是很成功的「綠屋頂＋太陽能」案例。目前市府已陸續為全市國高中和小學安裝太陽能板，有29所學校完成安裝，平均降溫3到4度，省電又環保。

三民國中校長洪碧霜表示，自去年獲補助打造生態綠牆及綠屋頂後，師生們可以親近共享綠蔭與花香，三民國中的綠牆連結了教學大樓1至4樓走廊陽台花圃，植栽依季節各有風貌，春季綻放金黃色的三星果藤，夏季則由具香草香味的金銀花接棒開花。綠屋頂則利用樓層露台，採複合式植栽，種植果樹、灌木、香草植物、地被、水生植物等，可讓學生就近觀賞水生動植物，了解生態環境。除了能降溫和美化校園，還有淨化空氣、減少光輻射、落實綠色校園環境教育等功能。

新竹市環保局表示，市府自104年迄今補助至少51處機關與社區執行低碳家園改造，綠化面積超過2,607平方公尺，減碳量每年約358公噸，節水量每年約546公噸。市府提供的補助經費限用於改造公共區域之低碳措施，主要補助項目為綠屋頂，次要補助項目為建築節能及資源循環。建築節能包含綠牆面營造、公共空間自然採光、照明節能及耗能設備節能，資源循環則包含水資源再利用及落葉堆肥。

環保局強調，本次低碳家園計畫將補助兩類對象，第一類為已獲得低碳永續家園銅級、銀級認證之里辦公處，改造總經費80萬元，每單位最高補助20萬元；第二類為依法登記設有管理委員會之10戶以上（含）住宅社區、社區發展協會、里辦公處、公私立學校、大型商場、公司行號等對象，改造總經費為340萬元，每單位最高補助20萬元。而曾經接受過低碳家園補助的單位，今年仍可提出申請補助，申請補助相關事宜請洽詢03-5368920分機8036。