科學園區氯氣外洩毒災演練　提升竹市救災能量

▲新竹市政府副市長沈慧虹主持演練」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局今（23）日在力晶科技股份有限公司P1/2廠，舉辦「108年度新竹市毒災暨空污聯合防救演練」，由新竹市政府副市長沈慧虹與力晶科技風險管理處長丁立文共同主持，共有18個單位、300多人參加演練，近100家毒化物運作業者觀摩。新竹市長林智堅說，演練最重要的是加強公私單位的聯繫，災害發生時才能有效整合救災能量，避免環境污染，同時保障民眾生命財產的安全。

沈慧虹表示，新竹科學工業園區內高科技廠多使用大量毒化物，毒化物運作的場所使用及貯存區域應該具備相關預防應變計畫，在廠內推運過程也有可能發生意外。今年演練特以業界經常面臨廠內人員推運氯氣鋼瓶過程中，所可能發生「毒災暨空污」意外為主題情境，展現公私單位在毒災搶救的橫向、縱向聯繫，整合政府及業者救災量能，有效啟動應變機制，降低事故風險，避免環境污染，保障民眾生命財產的安全。

這次演練，距離科學園區廠房最近的金山里，也加入演練，演練方式是發生科學園區氯氣外洩，里長、東區區公所通知各家戶民眾，以在家中就地避難方式，採取緊閉門窗、關掉空調、封住門窗縫隙等措施，沈慧虹副市長感謝金山里吳慶杰里長一起來參與，讓居住在園區旁邊的住戶，能夠共同了解災害預防應變的重要性，展現全民防災共識，同時有效提升整體的救災能量。

新竹市環保局長江盛任表示，本次演練重點為「救災」及「疏散避難」兩項。救災現場先進行危害辨識及擬定初步行動方案，再以「實兵實作」方式，執行傷患救治、毒災暨空污緊急應變、止漏工具運用、二次危害阻絕及善後復原等項，救災過程使用帆布覆蓋洩漏氣體的鋼瓶、噴灑水霧，以防止溢散範圍及方向。

另一演練重點為疏散避難，本次演練受影響範圍之鄰廠員工與居民，因撤離反而是不安全，故採取就地避難之措施，首先關閉門窗、封閉與外面空氣接通處（例如空調等），在室內可能的縫隙貼上膠帶，防止毒氣滲入，並上網或打開收音機、電視注意最新訊息，直到狀況解除。

環保局表示，為提昇毒化物事故應變預防及技能，強化相關單位處置判斷與聯合應變能力，提升業界聯防組織相互支援，進而熟悉緊急救護與避難作為，新竹市特別選擇科學工業園區內規模較大工廠，每年輪流承辦毒災暨空污聯合防救演練，透過運用各項救災資源、人力及裝備，期能強化整體救災能力，以降低毒災事故傷害，希望透過觀摩強化應變經驗，檢討改進各毒化物運作場所之危害預防與緊急應變，達到零事故之環安境界。