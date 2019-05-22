竹市新水岸秘境「水源草原」　面積428個籃球場大

▲頭前溪新竹左岸「環境綠化」與「自行車道路網優化」兩工程開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市又將有一處熱門的打卡水岸秘境了！為提供市民更優質的遊憩空間，新竹市政府向中央爭取經費，於頭前溪新竹左岸進行「環境綠化」與「自行車道路網優化」兩大工程，22日開工典禮新竹市長林智堅表示，工程將以遊戲草丘、親水平台等，打造全新水岸秘境「水源草原」，且面積超大，相當於428個標準籃球場，未來民眾野餐不怕沒地方去；同時新建親水自行車道，串聯前後總長3.3公里自行車道，讓民眾可以一路從狗狗公園騎乘至柯子湖人工溼地，成車友飆風新路線。

「水源草原」位於左岸棒球場東側至國道1號之間，現地即有原始自生牧草草原6公頃，吸引不少羊群駐留，成竹市最野生風貌之一，本次工程將進行13公頃綠化，並依地勢將現有土坡改為遊戲草丘，創造廣達18公頃的超大野餐草原，同時新闢穿越草原的4米寬自行車道約1.3公里，銜接既有自行車道與運動公園，往西可直達台15省道的竹港大橋、南寮漁港，體驗香山溼地之美，往東可達柯子湖人工溼地及千甲空氣品質淨化區，暢遊結合生態與休閒的放鬆綠帶。

林智堅表示，過去頭前溪左岸一帶缺乏整體規劃，長期閒置、被倒置廢棄物，無法吸引人流，他上任之後推動新竹左岸計畫，感謝檢察官率先排除廢棄物，打擊非法侵占公有地，市府並陸續整建公園、棒壘球場、改善自行車道鋪面、全面提升交通與指標系統以改善出入口、整建停車場，相信大家都感受到新竹左岸的蛻變。

林智堅指出，本次工程秉持「生態優先、景觀營造、低度維護管理」三大原則，提升草地與自行車道環境，首先以生態環境為第一優先考量，重視排水功能，第二在景觀營造上，要有運動場、休憩空間、自行車道等，吸引民眾前來，第三維護管理很重要，因此在工程設計前，必須以降低維管成本為考量來進行設計。

林智堅表示，他上任以來已投入超過4.6億整建新竹左岸，在二河局支持下，其中超過一半經費來自中央水利署，成功帶來新竹左岸新風貌，日前公布的全國水環境大賞，新竹水岸更從十多個縣市中脫穎而出獲得「水漾景觀獎」；上禮拜他赴中央，繼續爭取第三階段水與環境的經費，未來將持續打造更完整的微笑水岸。

新竹市環保局表示，本次工程總計投入6,822萬元經費，除針對水源草原進行綠化，利用現有地勢整頓出坡道，也進行自行車道路網優化工程，於溪浦子、柯子湖兩處人工溼地之間，將既有紅磚鋪面重新鋪設透水瀝青自行車道500公尺，並新闢更親水的自行車道約1,500公尺，讓民眾更易親近水岸、草原，同時將原生喬木移植至堤防高灘地側，提高騎乘原有自行車道的舒適性。

環保局表示，本次工程包含整地排水以降低積水現象，並在台68線高架橋旁空間設置休憩平台5處、臨水觀景平台1處，提供民眾野餐、欣賞草原風光的水岸秘境，自行車族運動後也能喘口氣，未來市府將持續推動新竹左岸景觀，除可改善河川揚塵污染與降低廢棄物棄置問題外，也提供民眾友善休閒、安全親水的樂活環境。