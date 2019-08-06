原住民歌舞尬傳統戲曲！兩岸快樂小天使歡迎宴才藝交流互讚

▲上海歡迎晚宴上，兩岸快樂小天使才藝交流，互相大讚很厲害！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／上海報導

東森基金會所舉辦的「兩岸快樂小天使－上海文化交流」，8/5正式展開！歡迎晚宴上，上海小天使帶來氣勢磅礡的傳統戲曲及極具寓意的舞蹈表演，而台灣小天使則由桃園泰雅歌舞隊及屏東春日太陽古謠隊演出精彩的原住民歌舞表演，天籟美聲令眾人如癡如醉，忍不住隨著音樂拍打節奏，為此次兩岸文化交流奏響歡樂序曲。

▲▼桃園泰雅歌舞隊以生活經驗及原民文化編舞。

▼屏東春日太陽古謠隊悠揚的歌聲及舞蹈展現滿滿活力。

悠揚的樂聲結合原住民小朋友以泰雅族生活經驗及傳統文化編導的特色舞蹈，桃園泰雅歌舞隊帶來泰雅歡樂歌及那魯灣情歌；屏東春日太陽古謠隊則是表演排灣族慶豐收之聯歡舞，眾人跟著節拍打節奏，陶醉其中，充分感受到來自台灣原住民的熱情與活力，也讓上海小天使大讚好看又特別。

▲▼上海小熒星類戲曲演出令台灣小天使大嘆厲害！

而小小年紀的上海小天使所演出的《熒星國粹》，融合戲曲中各類型難度係數頗高的技巧，像是厚底控腿、16米長綢等，節目多次獲得大獎，台灣小天使們更是對表演者用脖子甩珠、連續抬腿印象深刻，連連表示為小熒星的學習與表演精神感到敬佩。

▲東森集團副總裁廖尚文（左）致贈上海市台辦主任李文輝（右）東森自然美精緻保養禮盒。

▲上海廣播電視台台長王建軍（右）回贈東森集團小熒星畫作。

為向協辦兩岸文化交流活動的上海方致謝，東森集團也特別準備了「東森自然美」精緻保養禮盒及獎座作為見面禮，祝福兩岸間自然純真的友誼長存；上海方也以小熒星的藝術作品回贈，希望孩子們能在快樂中成長！

▲東森集團副總裁廖尚文期許上海文化交流能延續下一個十年。

東森集團副總裁廖尚文表示，非常榮幸這次東森基金會能帶著大小朋友們一起來上海交流。兩岸小天使交流活動始於12年前與福建廣電結緣，這次與上海的文化交流是繼去年「小熒星」來ETtoday新聞雲參訪後的第二次交流，除了才藝之外，這次更將一起訪問老人院做公益，希望透過兩岸互訪讓孩子們從小建立良好的友誼並讓這份情誼延續至下一個十年，期盼兩岸小天使能在交流活動中有豐富的收穫。

▲上海廣播電視台副總編輯徐浩祝福台灣小天使感受上海的文化與魅力。

上海廣播電視台副總編輯徐浩表示，歡迎桃園與屏東部落孩子遠道而來與小熒星交流，小熒星藝術團是上海的城市名片，也曾多次赴台交流，不僅參加過雙城論壇，2018年也受邀參訪東森。台灣與上海文化藝術交流日益頻繁，相信這次活動會在雙方心中留下深刻印象，以藝術締結更近一層的友誼，希望大家盡情感受上海的文化與魅力。

▲ETtoday新聞雲執董邱佩琳表示希望透過文化交流讓孩子們體驗上海的精緻文化。

ETtoday新聞雲執董邱佩琳表示，很多孩子是第一次來上海，過去根本不知道上海是什麼樣子，透過這次文化交流讓孩子們體驗到上海的「海派文化」，像是今天小熒星表演對藝術的投入也很令人感動，相信孩子們在未來兩天行程可以留下滿滿的回憶。

欣賞完精彩的表演及用完晚餐後，小朋友即前往十六鋪碼頭夜遊黃浦江，欣賞上海必遊的黃浦江夜景，預計8/6將前往中福會養老院探望長者、復旦國小交流、並前往東視大廈哈哈炫動衛視參觀動畫片製作，以及參訪東方明珠電視塔了解上海的現在未來，8/7也將前往小熒星大本營及上海城市規劃展示館，展開豐富而充實的文化交流旅程。

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