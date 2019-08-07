一起動手DIY！兩岸小天使交朋友　手作蛋糕、模型同樂嘗鮮

▲兩岸小天使在上海復旦小學一起作烘培。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

東森基金會主辦「兩岸快樂小天使」文化交流活動，昨（6日）下午，台灣小天使抵達上海復旦小學，與當地學童一起分組，進行點心烘培、模型製作、彩泥製作、拼拼豆豆等手作DIY、互動體驗課程，台灣小朋友的熱情和「自來熟」讓復旦老師印象深刻，兩岸小天使也藉由互相學習、通力合作結交新朋友。

▲拼拼豆豆（上）和彩泥製作。

由台灣桃園泰雅、屏東排灣族等30位台灣小學童，組成的「兩岸快樂小天使」交流團於6日下午，抵達上海復旦小學展開交流，雙方在才藝表演後，進行互動體驗課程分組，每組搭配四個上海學童和當地老師，由當地小朋友與台灣小天使一起同樂。

四項手作體驗課程分為魔幻小廚房—點心烘培、奇幻模型室—模型製作、手工DIY室—彩泥製作、墨彩飛揚室—拼拼豆豆四種。其中，彩泥製作即為用讓小朋友用彩色泥土，捏出可愛的卡通角色、圖案，拼拼豆豆則是由小塑膠顆粒組成的益智拼圖玩具，兩者在大陸均相當熱門，讓多位首次體驗的台灣小天使玩得不亦樂乎。

▲台灣小朋友展示自己的彩泥作品。

以拼拼豆豆為例，台灣小天使在上海學童的幫助下，拼出了貓、獅子等圖案；於模型製作中，兩岸小朋友合作完成了模型車，覺得相當有成就感，彼此還於現場展開啟了「競速比賽」，直呼成功交到新朋友；參加烘培課的小天使們也於蛋糕出爐後，分享彼此的「勞動成果」。

台灣小天使們坦言，一起在DIY課程中同樂，不只獲得成就感，安排的內容也很新鮮，希望有機會可以再來大陸玩，體驗新的事物、新的挑戰。

東森基金會長期關懷部落兒童、偏鄉教育，積極推動兩岸交流，多次發起兩岸小天使交流活動，因此繼去年邀上海小熒星藝校43位小朋友、師長組團來台後，今年正式邀請台灣30位由桃園泰雅族、屏東排灣族的原住民小朋友組成的「兩岸快樂小天使」赴上海回訪，在8月5到7日，3天2夜的快閃行程中「以文化會友」展開交流。

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