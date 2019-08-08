台灣競爭力論壇民調／2020大選三腳督、四腳督均韓國瑜領先

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選詭譎多變，高雄市長韓國瑜挑戰現任總統蔡英文，但台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘是否投入選戰備受關注。台灣競爭力論壇8日公布最新民調顯示，若屆時是「三腳督」，無論柯文哲或郭台銘參選，韓國瑜都領先；若是「四腳督」的局面，韓國瑜的支持度仍超越蔡英文、郭台銘跟柯文哲。

台灣競爭力論壇學會於8月4日至5日委託全國公信力民意調查公司，進行明年總統與立委大選民調。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。資料依「性別」、「年齡」及「教育程度」、「地區」加權以與母體比例相符。有效樣本共計1,081份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3％。



調查結果顯示，明年要參選總統的人，如果是蔡英文、韓國瑜和柯文哲，在這三個人當中，韓國瑜 32.1％的支持度領先蔡英文的25.9％與柯文哲的21.6％。另有0.7％表示都支持，6.4％都不支持，13.2％尚未表態。

▲韓國瑜領先蔡英文、柯文哲。（圖／台灣競爭力論壇提供，下同）

若是郭台銘參選，在蔡英文、韓國瑜、郭台銘三人當中，韓國瑜30.3％的支持度領先蔡英文的28.6％與郭台銘的22.4％。另有 0.1％表示都支持，7.3％都不支持，11.3％尚未表態。

▲韓國瑜領先蔡英文、郭台銘。

若蔡英文、韓國瑜、柯文哲和郭台銘都參選，韓國瑜28.7％的支持度領先蔡英文的24.7％、郭台銘的16.4％，以及柯文哲的15.6％。另有 0.3％表示都支持，3.8％都不支持，10.6％尚未表態。

由此得知，2020大選無論是「三腳督」、「四腳督」的局面，韓國瑜都領先蔡英文、郭台銘、柯文哲。

▲韓國瑜領先蔡英文、郭台銘、柯文哲。