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長途飛行超過10hrs…戰機飛行員「又餓又渴＋想上廁所」怎辦？達人解密了

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▲▼飛行員在執行任務時，依然可以進食滿足需求。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲飛行員在執行任務時，想吃東西該怎麼辦？（圖／翻攝自新浪軍事）

記者朱世凱／綜合報導

早期解放軍戰鬥機的續航時間都比較短暫，大約只有2至3個小時左右，所以飛行員通常不太需要考慮空中的吃飯和喝水問題；不過目前多款戰機都能通過攜帶副油箱、空中加油等手段，來延長戰機的續航飛行時間，一次起降執行任務的時間甚至能夠突破10小時。就有軍迷納悶，飛行員如果肚子餓了或是想上廁所該怎麼辦？

據《新浪軍事》報導，達人對此分析，一般來說，飛行員在執行長時間飛行任務時都會攜帶遠航食品，提供他們在飛行過程中食用；不過不同機型、機種的飛行員會攜帶不同的遠航食品，解放軍空軍的戰機飛行員往往會攜帶03型戰鬥機遠航食品，因為戰鬥機座艙空間非常有限，也沒有飲食加熱設備。

達人提到，03型戰鬥機遠航食品裡面主要就是空勤巧克力，這些巧克力會製成一小塊一小塊的，方便戰鬥機飛行員在狹小的空間內快速進食；而中國空軍的特種戰機飛行員攜帶的則是08型特種機飛行遠航食品，因為特種飛機機體大，空間充足，可以加裝飲食設備，加上特種機飛行時間往往比戰鬥機更長，所以08型特種機飛行遠航食品的種類更加豐富，分量更多，也更加可口美味。

▼飛行員依然可以進食滿足需求。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼飛行員在執行任務時，依然可以進食滿足需求。（圖／翻攝自新浪軍事）

08型特種機飛行遠航食品擁有幾個不同的套餐，套餐內容各不相同，好比3號餐裡面有什錦炒飯、牛肉、蓮藕絲、高能量蛋白棒、威化巧克力、調味包和蔬菜蛋花湯；2號餐則是赤豆米飯、海帶絲、五香金槍魚等。這些食材只要倒在餐盤裡，加熱後就能食用。

報導再指，除了在遠航時吃這些遠航食品填飽肚子，飛行員還需要注意飲水補充體內水分；因此遠航時，飛行員會攜帶富含礦物質的「飛行遠航飲用水」，容量大約為200ml。吃飽喝足後，想當然就會有排遺的需求，不過戰機上沒有廁所，又該怎麼解決呢？

▼08型特種機飛行遠航食品。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼飛行員在執行任務時，想吃東西該怎麼辦？（圖／翻攝自新浪軍事）

達人回應，飛行員一般都會穿上成人紙尿褲解決，而且頂多都是小便憋不住才會使用，很少有飛到一半突然拉肚子的；另外，肚子痛的情況大多是飛行前就會知道的，倘若真的拉肚子引發腹瀉脫水的話，其實狀態並不適合開飛機，尤其是高負載戰鬥機，那麼人員就會作調動，不會抱病上場。

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