軍事「晴空」賽7國隊伍越障射擊　侯強：適應未來戰爭需求

記者吳宛霖／綜合報導

「國際軍事比賽—2019」晴空防空導彈兵技能賽6日在新疆庫爾勒開賽，來自中國、白俄羅斯、埃及、巴基斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦、委內瑞拉7國代表隊在閉合賽道上越過涉水場、防坦克壕、崖壁等障礙，在指定射擊地段分別使用導彈、高射機槍，對直升機靶標、移動裝甲等模擬空中目標實施打擊。

中國領隊侯強表示，比賽檢驗新型防空兵導彈班組在未來戰場上的綜合防空效能和戰鬥技能，賽程設置3階段，難度逐漸增加，障礙物設置考慮實戰中可能遇到的各種複雜地形、地物，來適應未來戰爭的需求。

「晴空」賽6日上午10點30分在庫爾勒賽區舉行，參賽隊車組在9.5公里的閉合賽道上越過機動越障路段、涉水場、雷場通路、土嶺、煙火路段、防坦克壕、車轍橋、起伏路段、側傾坡、崖壁障礙區等12個，在5個指定射擊地段使用導彈、高射機槍空中目標、直升機靶標、移動裝甲等目標實施打擊。比賽項目分成技能賽、多能賽、綜合賽3階段進行，參賽對象是防空導彈班組，比賽使用92A輪式裝甲輸送車、前衛2便攜式防空導彈、12.7毫米高射機槍、95式自動步槍和颱風通用輪式裝甲車、針-S便攜式防空導彈、AK-12自動步槍，除俄羅斯使用自備的裝備外，其餘參賽國的裝備由中國提供。

▲陸方參賽隊駕駛戰車在賽道上。（圖／翻攝自中華人民共和國國防部）

白俄羅斯領隊亞歷山大•列維表示，很高興到庫爾勒市參賽，比賽結果雖重要，但參賽的主要目的是鞏固友誼，「總的來說，友誼第一，比賽第二。」

比賽項目的特點為「1到8」， 1條閉合賽道，2種距離（技能賽和多能賽使用賽道為9.5千米，綜合賽道是12千米），3個變化為裁評系統更加完備、科目設置難度更大、競技角逐更加激烈，4人接力400米障礙賽跑，參賽車組由分隊指揮員、主射手、射手、機槍手、駕駛員5人組成，賽程中有6個射擊地段，7個國家參賽，並有精密和踪彈道測量、防空兵對空觀測等8大賽事裁評系統。