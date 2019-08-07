陸002航母剛回港又準備展開海試！南華早報：解放軍發現「技術問題」

▲解放軍002航母第7次海試。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍第一艘自製航母002周日（4日）結束第7次海試返回大連港，並且很快又要進行新海試。根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，香港軍事專家宋忠平表示，歷經4天海試後，航母又再次展開試驗，這表明海軍可能發現了需要立刻處理的「技術問題」。

報導指出，遼寧海事局5日發佈禁航區公告，內容提到基於安全理由，船隻不得進入黃海北方3400平方公里的區域。公告所指區域幾乎和上週002航母準備海上試航的內容相同，這表示002很快又要展開試驗。一名軍方消息人士指出，同樣選擇這塊海域是為了更好地管理測試、加速作業並且方便在緊急情況下提供支援。

宋忠平表示，「航母連續進行海試，顯示它可能有技術問題，而且是必須立即修復的問題；不過這在航空母艦正式投入使用前都是相當典型的作法，我們預估002未來還會有更多的海上試驗。」北京軍事專家李杰曾說，航母除了測試推進系統外，他們還需要確保電子通信能夠正確連接所有軍用無線電系統。

宋忠平透露，解放軍可能希望航母能趕在10月前正式服役，這樣就能參加海軍慶祝活動，紀念10月1日中華人民共和國成立70週年。不過李杰說，航空母艦何時服役的關鍵因素還是取決於海上試航的結果。

▼002航母完成第7次海試。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）