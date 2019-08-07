陸外交部：美軍如果在亞太部署導彈　中方將採反制措施！

▲五角大廈先前表態贊成在亞洲布署中程導彈。圖為美軍「義勇軍3型」飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國已於本（8）月2日正式退出《中程導彈條約》（INF），並且表達有意在亞太地區部署陸基中程導彈的想法。大陸外交部軍控司司長傅聰表示，美國退出《中導條約》，和退出伊核協議一樣，從根本上動搖了國際軍控體系基礎，是非常危險的舉動，「如果美國在中國的『家門口』部署導彈，中國將被迫採取反制措施。」

傅聰昨（6）日主持中外媒體記者會，並且於會中介紹中方在美國退出《中導條約》、核裁軍等問題上的立場。傅聰說，中國對美國正式退出《中導條約》深表遺憾，美國的這一項單邊主義行徑，將不可避免對全球戰略穩定、歐洲和亞太地區和平安全、國際軍控體系產生負面影響。

▼美方認為，軍控條約應該也要納入中國才行。（圖／達志影像／美聯社）

傅聰表示，中方對美方宣布試驗、部署陸基中程導彈計劃，特別是對美方一些高級官員宣稱將「儘早」在亞太地區部署中程導彈深表關切；如果美方在該地區部署陸基中程導彈，中方絕不會坐視不管，將被迫採取反制措施，「中方呼籲區域內國家不要允許美國在其領土部署陸基中程導彈，因為此舉無益於這些國家的安全利益。」

傅聰最後說，中方無意參加所謂的中、美、俄三方核裁軍談判，中方奉行和平外交政策和防禦性國防政策，堅持不首先使用核武器；過去數十年，中方對發展核力量保持了最大程度克制，考慮到中國與美、俄之間核武器數量上的巨大差距，現階段要求中方參加核裁軍談判是不合理、不公平的。

據悉，川普政府官員表示，《中導條約》束縛了美國，讓他們無法放手對付中國；另外俄羅斯也沒有遵守條約的限制。美國務院也呼籲，應該建立新的多邊軍控條約，並且將中國納入，這才是為全球帶來真正安全的最佳作法。