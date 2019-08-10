吳青峰、八三夭登場貢寮海祭！臺鐵8/30起將加開20班列車



▲每年貢寮海祭都會吸引大批遊客，圖為2018貢寮海祭 。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）



記者黃凱翊／綜合報導

一年一度的貢寮國際海洋音樂祭（簡稱海祭）即將從8/30（五）到9/1（日）連嗨3天，每年海祭都會湧入許多慕名而來的遊客，臺鐵局也宣布將會為海祭加開20班列車。

臺鐵局宣布，為配合2019新北市貢寮海洋音樂祭活動，將於8月30日（五）至9月1日（日）活動期間加開自強號及區間快車合計20班，另增停福隆站各級列車16班。臺鐵局也貼心提醒，為了節省回程的排隊時間，建議旅客可以事先購買回程車票。相關加開班次列車訊息，請參閱臺鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw），及各車站公告。

▲台鐵為貢寮海祭加開20班列車。（圖／翻攝自fun台鐵粉絲專頁）

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▲吳青峰也會出席今年的貢寮海祭。（資料圖／環球提供）

今年海祭集結眾多超強卡司，像是國內知名音樂人吳青峰、八三夭、Tizzy Bac，加上日、韓、泰、星馬、印尼及瑞士等跨國際獨立樂團、加上最終十強對決的海洋獨立音樂大賞等樂團，共計7國、87組國內外知名樂團分別於3大舞台輪番演出。

今年海祭還有一大創舉便是召集過去三屆海洋大賞得主「圖騰樂團」、「MATZKA&Di Hot」及「Boxing」組成「原來如此」，以「原」象徵原住民及原創音樂創作者的3大天團，這次將以2套鼓、5把電吉他、1把木吉他、3把貝斯、15支麥克風同時上場，創下海祭活動歷年來最多樂手同台上陣紀錄。

▲▼2019海祭30強樂團。（圖／新北市觀旅局提供）