騎車過橋！愛犬失控「跳河」...下秒牽繩絆倒機車　父子慘落水身亡

▲父親騎車載著兒子和愛犬。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東汕尾市近日發生一起溺水意外，一對父子騎車經過橋時，車上愛犬突然失控地往河裡跳，導致整台機車被牽繩絆倒。由於橋的寬度較小，車上的父子倆當場跌入水裡，經過10小時的搶救仍不幸身亡。

綜合陸媒報導，該名父親當時將狗狗的牽繩綁在機車上，並載著愛犬和9歲兒子回家吃飯，沒想到在行經至橋上時，車上的愛犬不知道看見了什麼，突然往水的方向跳入。由於父親事先已將狗繩綁在車把上，以至於車頭發生了偏移，人、車、狗全落水，直接消失在監視器的畫面中。

▲狗狗當時直接往水裡跳。

事發後，附近村民發明狀況異常，立刻撥打110，在經過將近10個小時的搜救後，父子倆先後被救上岸，但已沒有了生命現象。據了解，父子倆發生意外的那座橋的長約20公尺，寬1.2公尺，左右兩邊都沒有護欄。村民表示，這條河差不多4公尺深，由於村落裡有幾百畝的耕地在河的對面，於是便在97年便集資建造了這座橋。

據悉，有村民過去也向當局反應過環境不太安全，希望能築個圍欄，但由於不是公路橋，所以就沒有採取任何措施。如今，父子倆在該座橋意外身亡，當地相關單位已事先轉達稱，已對死者家屬進行慰問，並且將會修整出事的橋樑，加設護欄，管制機動車行駛，保障市民安全。

▼該座橋樑的左右兩側完全沒有圍欄。