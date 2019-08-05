小四女童暑輔遭推下樓「全身骨折」　要家屬歸還醫藥費？校長回應了

▲台中女童遭推墜樓，校方表示，未來女童任何醫療支付，都會由家長會買單。（圖／翻攝自Google map）

記者陳玉／台中報導

台中大里區某國小上月中旬驚傳小四女童遭推墜樓，女童母親4日在臉書《爆廢公社》PO文，大女兒參加暑輔時，竟被1名小二男同學從高處推下，導致全身骨折、內臟嚴重撕裂傷，而出手推人的男童事後更回教室吃早餐，她不知道要如何要求賠償金；對此，《ETtoday新聞雲》取得校方回應，事發後有先提供6萬6000元慰問金，而住院的總金額15萬8700元，由家長會長先行墊付醫療費用，「女童未來任何醫療支付都會買單」，目前已成立該女童醫療基金專戶，並協助向社會局申請市民意外事故傷害。

據了解，小四女童暑假到學校參加學習輔助計劃，7月16日當天，女童提早到校，自行把書包拿上去4樓教室門口放，走下來經過二樓時，遇到小二男童詢問「妳有沒有玩具？」，女童說沒有，男童罵了聲「Ｘ」，2人發生口角，女童疑似受驚就踩著圍牆磁磚縫隙站上欄杆最高處，男童氣不過出手推女童腳部，造成女童從二樓墜落，教師聽到巨大撞擊聲外出查看驚見女童躺在血泊中，立即打110求助送往亞大醫院。

▲女童媽媽看見女兒傷勢，懷疑校方為何不第一時間報警。（圖／翻攝爆料公社官網）

女童媽媽4日晚間PO文表示，趕到醫院發現女兒雙手骨折，右手須用鋼釘打石膏、左手用板子固定自體橋正，臉部的左顴骨骨折、右顴骨及下巴皆粉碎性骨折，骨盆及脾臟也嚴重撕裂傷，急救期間血紅素不斷降低，甚至嘴唇發白臉色全黑失去意識，「經過4天加護病房、9天的普通病房、8小時的手術，孩子性命保住」，但可能會有後遺症。

女童媽媽也指出，校方事後說先行代墊的15萬8700元醫藥費，等保險及救難金申請下來，就須全數歸還校方，她也不能接受校方第一時間沒有報警，這件事情校方也有責任。

對此，校長表示，事發當天有詢問女童事發原因，女童第一次說「是自己不小心從4樓跌倒」，但消防人員查看現場認為不可能，事發當晚老師再到醫院詢問，女童才說出，「好像是被人推的」，但可能是受驚過度，無法表達完整語意，隔天經校方詢問男童、其他同學，才確定是從二樓墜落。

校長也說，17日、19日有分別提供慰問金共6萬6000元給家長度過難關，13天的住院費用共15萬8700元，先由家長會長先行墊付，也開設女童醫療基金專戶，並承諾女童未來任何醫療支付，都會由家長會買單。另向社會局申請市民意外事故傷害補助。

針對要家屬全數歸還醫藥費，校長否認，因給女童的急用金是從校內家長會仁愛基金戶頭中支出，希望女童的學生保險金額約2萬8000元核准下來後，可以捐回該戶頭，讓其他有需要的孩子使用，這個部分跟家長可能有誤會，還需要再溝通。

據悉，推人男童曾因養育問題遭家人間「踢皮球」，媽媽目前在療養院休養中，由阿姨扶養後才轉校到台中，而男童後來只要一不開心就會有推人舉動，可能是出自沒有安全感，男童事後也有到院道歉，女童媽媽也有接受並擁抱他。而男童媽媽也將出院，她表示，若真的被告，未來需要賠償，會工作來分期攤還。

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