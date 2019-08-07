小一女遭噁舅公「脫褲衝刺」超過50次　下體長滿菜花母親氣炸！

▲女童慘遭舅公性侵超過50次，下體還因此感染菜花。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

超噁！新北市一名就讀國小一年級的女童遭同住的舅公性侵至少50次以上，由於舅公只想逞慾，事前事後都沒注意衛生，害得年僅6歲的女童下體長滿菜花，直到去年，女童要升小二的暑假，母親幫她洗澡時發現其下體的狀況，追問下得知舅公的獸行，憤而提告。新北檢於本月7日依加重強制性交罪起訴。

起訴書指出，女童的舅公在前年9月搬去跟女童一家同住，同年10月就開始對當時6歲的女童伸出狼爪，先強壓在床上，再脫下其內褲狠狠衝刺！直到去年7月，7歲女童仍時不時在睡夢中驚醒，被舅公脫下內褲逞慾…前前後後超過了50次。

去年7月24日晚間，母親在幫女童洗澡時，發現其下體長滿了菜花！質問之下，女童才說出被舅公「用尿尿的地方弄下面」、「好痛」等語，且時間將近1年之久。母親聽完火大，對色舅公提告。

舅公矢口否認犯行，辯稱當時搬去同住時，和女童睡在廚房旁邊，是一個開放空間，也有人走動，他根本不可能下手；到了去年4月跟女童睡同一張床，也沒有性侵！

由於女童能夠說出被性侵的大約時間、地點與頻率，對過程也能完整交代，加上婦產科的就醫證明，因此檢方不採信舅公辯詞，並依加重強制性交罪將他起訴。