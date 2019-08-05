一回頭女兒不見了！西螺無蓋水溝「吃」4歲童　母PO網：真的嚇死了

▲女童腿上多處擦傷。（圖／翻攝臉書西螺囝仔社團）

實習記者傅一珩／綜合報導

日前有家長在臉書社團貼文稱，晚上自己帶4歲女兒出門逛雲林的西螺夜市時，突然一回頭發現女兒不見了。結果是女兒掉進了沒有蓋子的水溝裡，造成其腿部多處受傷，這才發現原來路旁有這麼大一個陷阱。

女童家長po文稱，自己在車前拿鑰匙準備和女兒回程，一轉眼本來在自己身邊的女兒卻不見了，仔細一看才發現女兒整個人都掉進水溝裡，「真的嚇死了」。該家長也在貼文中指出稱，有關單位在沒有溝蓋時，至少也要放個三角錐，沒三角錐也應找個報廢輪胎來放，「夜晚沒燈光會掉進去的就只有小孩！」

據了解，水溝介於兩棟房子中間，因為沒有蓋子也沒有做任何其他防護措施，再加之晚上燈光昏暗，女童沒注意便掉了下去。女童母親po出的照片上顯示女童腳上滿是淤泥，小腿上也有多處擦傷傷害。經現場居民測量，該無蓋水溝約50公分x80公分寬，深度約有90公分，小朋友失足踩空，幾乎是整個人都掉了進去。

▲現場測量水溝約有90公尺深。（圖／東森新聞）

附近居民對此表示，這條沒有加蓋的水溝已經存在很長一段時間了，確實很危險。西螺區公所獲報後也派工作人員到場勘察，發現除了女童掉落的水溝沒有加蓋，前面還有一大段水溝都沒有蓋子，立即決定添加溝蓋，以免再有人踩空墜落，預防意外再發生。隨後西螺鎮公所工務課陳健全也在女童家長的貼文中回復，他表示有關延平路水溝未加蓋部份，該路段為舊有延平路段，原本住戶門前水溝加蓋是住戶自行設置，因此該段水溝就沒有加蓋。如今造成民眾不便，公所方面表示抱歉，會盡快籌措經費儘辦理改善。