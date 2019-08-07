柯P能成第三勢力？　高思博：敢挑戰大選才算

▲高思博在臉書直播鄭重呼籲，應正面參選，與藍綠對決，才算是令人尊重的正牌第三勢力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣政壇最近掀起組織政黨的熱潮，創黨者不乏知名的政治人物，但目標是否指向總統、立委選舉卻諱莫如深，高思博在8月6日晚上的臉書直播鄭重呼籲，應正面參選，與藍綠對決，才算是令人尊重的正牌第三勢力。

目前內政部登記在案的政黨多達346個，運作正常且有民代席次者少之又少，民眾聽聞過更佔絕大多數，但最近大張旗鼓組織新政黨的消息此起彼落傳出，例如稍早的村里長籌組基層聯盟、反同婚者組成安定聯盟、妙天禪師組國會政黨，這個月更接連出現台獨團體成立喜樂島聯盟，陳水扁組一邊一國行動黨，前台南縣長蘇煥智本月底將成立台灣維新黨，而震撼政壇莫過於台北市長柯文哲創設台灣民眾黨。

高思博在直播中細數每個新設政黨的創黨理念、創黨者的背景，認為都各有特色，展現出台灣的民主運動發展蓬勃，共同的基本理念都自稱走出藍綠壟斷政壇的局面，成為第三勢力。

熟諳法律的高思博認為，以目前台灣政治情勢而言，並沒有真正的第三勢力，當年趙少康挑戰台北市長寶座、宋楚瑜問鼎總統大位，不論勝敗，都走出藍綠的價值觀的格局，在台灣政治史留下鮮明的紀錄，此情此景已多年不見。

現階段除民進黨、國民黨之外，台聯、時代力量、新黨、親民黨等少數政黨擁有民代席次，幾乎都是藍綠陣營禮讓或未推派人選的結果，都不算是第三勢力。

高思博覺得，各新設立的政黨中，以台灣民眾黨規劃較為明確，比較像是具有第三勢力，醞釀參選總統的郭台銘、王金平都有送花道賀，且留言充滿政治味道，首富加網紅，確實擁有對峙藍綠的本事，更能威脅到藍綠的大選布局和勝算。

不過，台灣民眾黨的下一個政治作為仍秘而不宣，高思博希望不要再扭捏，不要再空談第三勢力，應該趕快光明正大宣布對總統大選的安排，交給選民做最終的評判。