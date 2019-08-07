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韓郭就是見不了面！　王淺秋：等郭董覺得時機成熟...

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▲▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）
▲韓國瑜、郭台銘王不見王？（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

記者洪靖宜／高雄報導

「韓郭會」又泡湯了！原本有消息傳出，郭台銘將出席高雄八八風災活動，屆時可能跟韓國瑜見面，不過卻因颱風干擾，郭台銘辦公室6日晚間表示，郭台銘不會出席該活動。但高市新聞局長王淺秋表示，由民政局主辦的是「擁抱大愛-莫拉克十週年活動」，和郭台銘要參加的八八紀念活動不是同一場，公開場合見不了面，但私下王淺秋也說目前韓國瑜依然還在和郭台銘聯繫中。

獲國民黨提名的韓國瑜一直無法與郭台銘取得聯繫，兩人原本有機會在8月8日高雄莫拉克風災10周年感恩晚會上碰面，不過6日晚上郭台銘辦公室表示，因颱風來襲取消「八八紀念活動」行程，韓、郭兩人無緣見面。

▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

王淺秋表示，高市府官方舉辦的是「擁抱大愛-莫拉克十週年活動」，由民政局和區里舉辦，邀請來賓有馬英九、吳敦義，但到目前都還不確定；王淺秋說，郭台銘是參與另外一個活動，並不是此晚會，但韓國瑜確定出席高市府官方舉辦的晚會，不過因應颱風，行程可能要彈性調整。

至於公開場合見不了面，而私底下聯繫到郭台銘了嗎？王淺秋坦言，到昨天還是一樣，有誠意等待，市長也有打電話留訊息，有機會希望可以碰面，等郭董覺得時機成熟、雙方可以的時間。

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘

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