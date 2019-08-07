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Google發布繁體中文白皮書　攜手各界對抗不實訊息

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▲台灣事實查核中心及 MyGoPen，都已正式採用 Fact Check Label 事實查核標籤。（圖／Google提供）

▲Richard Gingras (中) 向台灣媒體記者解說Google新聞如何客觀運作的方式。（圖／Google提供）

記者姚惠茹／台北報導

Google今（7）日宣布，使用Google瀏覽新聞和查詢訊息，已成為台灣民眾生活的一部分，其中面臨的挑戰就是「不實訊息」(misinformation)，因此Google今年特別發表《Google 如何打擊不實資訊》白皮書，並提供繁體中文版，攜手各界對抗蓄意散布的錯誤資訊。

Google表示，成功抗衡不實訊息快速的傳播，需要眾人一起努力，因此Google針對這個目標，已陸續在台灣落實幾項重要的工作與計劃。

Google新聞副總裁 Richard Gingras日前親自訪台，分享Google如何與現今新聞產業共同因應數位時代帶來的改變和挑戰，並解釋Google新聞的演算法與搜尋結果排序方式，如何避免主觀認定與針對特定媒體的偏好，並在全球徵召超過1萬名志願性的評價員 (Raters)，衡量內容來源。

Richard表示，Google從4年前就開始與不同的事實查核組織合作，一起探討如何開發有效浮現事實查核資訊的技術模式，像是2016 年推出Fact Check Label事實查核標籤功能，顯示查核摘要，協助使用者判斷訊息真偽；現在Google也正努力呈現以原創報導為主的新聞機構內容。

▲台灣事實查核中心及 MyGoPen，都已正式採用 Fact Check Label 事實查核標籤。（圖／Google提供）

▲《Tackling Misinformation 深度事實查核培訓營》。（圖／Google提供）

Google今年6月與台灣首家榮獲國際事實查核聯盟 (IFCN) 認證的第三方查核組織「台灣事實查核中心」，在Google台北辦公室舉辦為期三天的《Tackling Misinformation 深度事實查核培訓營》，向現職的台灣新聞媒體工作者及新聞學界，傳授多元的查證方法與技巧，推廣深度事實查核。

Google今年更特別發表《Google 如何打擊不實資訊》白皮書，並提供繁體中文版，希望能向大眾及業界分享如何以橫跨Google搜尋、Google新聞、YouTube，以及Google廣告產品的全面防線，對抗蓄意散布的錯誤資訊，並歡迎各界透過下載、分享或刊印這份白皮書。

Google去年3月宣布推出「新聞倡議計劃 (Google News Initiative，GNI)」，期待能幫助全球新聞媒體因應數位時代所帶來的各項挑戰，今年更期待繼續藉由開發優質的產品服務 (Products)、促進第三方合作 (Partnerships)，並推廣各式培訓及倡議計劃 (Programs)。

GNI預計將挹注 3 億美元，幫助全球媒體提升新聞品質、探索新的永續發展模式、打擊不實訊息，截至目前，在GNI已使用的一億美元中，有1,700萬用在亞太區，並與78個相關組織保持合作。

2018年7月所推出的GNI YouTube創新基金旨在協助傳播媒體產業強化線上影音品質、開發新型態影音新聞，而台灣已有東森電視及關鍵評論網兩家媒體，因提出突破性的企劃而獲選。

同年11月，募集媒體各種提升讀者營收創新商業模式提案的 GNI 亞太地區創新挑戰賽，也有來自台灣的天下雜誌成功透過運用嶄新科技的提案而獲選。

▲台灣事實查核中心及 MyGoPen，都已正式採用 Fact Check Label 事實查核標籤。（圖／Google提供）

▲台灣事實查核中心及MyGoPen，都已正式採用Fact Check Label事實查核標籤。（圖／Google提供）

除了GNI，設立數年的Google新聞實驗室(Google News Lab)也在2018年3月首次在台舉行以事實查核為主題的實體訓練活動，廣邀近80位媒體工作者參與。

2017年至2018年間，Google新聞實驗室團隊也二度邀請台灣事實查核及媒體單位前往新加坡出席《Trusted Media Summit》，積極促進各地專家的實務交流，探討因應不實訊息的方法與經驗。

Google表示，全面提高民眾的數位素養及媒體識讀，是對抗不實訊息的重要關鍵，無論是與台灣事實查核中心共同推廣深度查核，或與台灣MyGoPen等台灣的事實查核單位合作，未來將持續與第三方共同協助每一位民眾都能夠擁有自行判斷訊息真假的能力，共同加入打假行列。

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關鍵字：Google,繁體中文白皮書,不實訊息

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