Google Android Auto再進化：觸控介面更友善、還可選深色主題

▲Google Android Auto再進化。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

在今年6月的蘋果開發者大會（WWDC）中，Apple才宣布將重新設計CarPlay

，讓使用介面可顯示更多應用程式讓體驗更加友善；而今（31）日，Google也宣布讓Android Auto行車服務再進化，不僅讓觸控介面更友善，也要增加更多實用功能，而這次還加入了多數消費者喜愛的深色主題！

在應用程式方面，Android Auto新版應用程式啟動器操作更簡便，可幫助使用者輕鬆找出所有喜愛的應用程式。在輕觸左下方的按鈕後，應用程式啟動器就會開啟。畫面上會隨即顯示使用者熟悉的圖示，並在頂端自動列出最常使用的應用程式。只要再輕觸幾下，就可以收聽喜愛的Podcast、播放新歌，或者傳訊息給媽媽。

如果你需要「Google助理」，那麼只要輕觸「Google 助理」圖示，就能讓 Google助理告訴使用者日曆活動、提供天氣資訊、朗讀新聞，或者設定提醒。

另外，許多人在行車時喜歡播放音樂來提振自己的精神，不過往往到了目的地當下聽的那首歌都還沒聽完；而現在新版的Android Auto可以讓你從上次結束的地方繼續播放。無論使用者收聽的是熱門歌曲，還是有趣的Podcast，Android Auto都能自動從上次結束的地方繼續播放。

而「路況」往往才是駕駛者最關心的問題，且駕駛也會希望系統可以針對不同的路況，提供最快的路先；現在你的車子與Android Auto建立連結後，使用者就能直接在汽車螢幕上操作喜愛的導航應用程式，再也不用擔心迷路。只要輕觸某個建議位置或呼喚Google助理，即可開始導航。此外，如果使用者已經將某條路線加入手機上的導航路線清單，Android Auto就會自動在汽車螢幕上顯示相關路線，並開始進行導航。

而新的導覽列位於螢幕底部，可適時顯示所需資訊。因此即使使用者在聽音樂時，也不會錯過需要轉彎的路口；在查看行車路線導航提示時，使用者仍可輕鬆暫停或略過歌曲。此外，只要輕觸一下，即可將畫面切換成在背景執行的應用程式。

此外，Google也針對「未接來電」、「未讀訊息」功能進行了優化；新版的Android Auto畫面右下方新增了通知按鈕，只要輕觸按鈕就能查看所有近期通話、訊 息和快訊，輕鬆掌握外界資訊。另外，Android Auto也能協助使用者更安全的在開車時一邊注意周遭路況，一邊與親朋好友保持聯繫。

使用方式也很簡單，只要長按方向盤上的麥克風按鈕，然後輕觸螢幕上的麥克風按鈕或說出「Ok Google」，就能指示Google助理撥打電話、傳送訊息及朗讀通知內容。

而在這次的界面改版中，Google讓Android Auto的介面更具彈性，能夠在支援的汽車上調整成寬螢幕大小，讓使用者能以更大的螢幕查看行車路線導航提示、播放媒體內容，以及控制進行中的通話。此外，新版Android Auto的顯示設定也有所改進，除了採用易於閱讀的字型、增設深色主題外，也另外新增強調色，讓使用者能選出與汽車內裝相襯的配色。