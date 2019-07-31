華為董座梁華：美國尚未恢復Android、GPS供應　手機海外業務已恢復到禁令前八成！

▲華為董座：未來的華為手機能否搭載Android，不取決於華為，而是取決於美國。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國總統川普雖然宣布對華為（Huawei）解禁，但華為董事長梁華透露，關鍵部份尚未恢復，例如安卓（Android）系統、GPS等。

梁華表示，華為的智慧型手機海外業務，目前已恢復到禁令前的80％水準，不過，下半年華為在海外市場還會面臨許多挑戰。他指出，倘若Google允許華為使用Android，華為將會採用；如果不允許，華為也有能力發展自身的作業系統。

梁華指出，近日所發佈的Mate 20 X 5G版在美國的禁令之前，即已獲得Android授權，所以依然會採用Android。不過，折疊螢幕Mate X 5G手機未來能否搭載Android，將取決於美國政府的決定。

梁華指出，未來的華為手機能否搭載Android，不取決於華為，而是取決於美國。

綜合外媒報導，此前市場擔心，華為的手機無法使用Android系統，那麼銷售量或將面臨嚴重衝擊，不過，華為今日公佈了今年上半年的業績，由於中國大陸市場的拉抬，上半年銷售額達人民幣4,013億元（約新台幣1.83兆元），與去年相比成長23.2％。