Google明年為歐盟Android用戶引入第三方搜尋引擎　選項依競價排名決定

▲自2020年起，Google為歐洲Android用戶引入第三方搜尋引擎。（圖／翻攝 avast）

記者王曉敏／綜合報導

Google日前宣布，自2020年起，Google將為歐洲Android用戶引入第三方搜尋引擎，這意味著，Android用戶能在安裝的Chrome瀏覽器應用程式上採用其自行選擇的搜尋引擎。

Google過去兩年來，曾因Android手機市場的霸權地位3度遭歐盟競爭委員會罰款，總罰款金額超過90億美元。其中一項便是去年7月，歐盟以Google強迫手機製造商在手機先行安裝Google軟體為由，開罰了51億美元。為此，Google宣布將為歐洲地區的Android用戶，提供包括Google在內的4個搜尋引擎選項，至於選項則將通過密封式拍賣程序挑選。

▼Google宣布將為歐洲地區的Android用戶，提供包括Google在內的4個搜尋引擎選項。（圖／取自Google ）

據Android的公告，Google將於2020年1月1日至12月31日間按國家／地區針對搜尋引擎選項進行首價密封競價拍賣。在每個國家/地區拍賣中，搜尋引供應商需標明他們願意為每次用戶從選擇界面中選擇它成為特定國家默認搜索引擎所支付的價格，而每個國家/地區都會設定一個最低出價門檻。在達到或超過特定國家出價門檻的搜索提供商中，出價最高的前三名將出現在選擇介面中。搜尋引擎供應商需在今年9月13日前向Google遞交申請及出價，至於競價者的數量以及他們的出價，Google將會保密。

Google指出，在確定哪些搜尋引擎供應商出現在選擇介面時，拍賣是一種公平和客觀的方法。在此之前，Google曾以「搜尋需與Android及Chrome瀏覽器相綁定，才能從Android重大投資中獲得回報」為由向歐盟競爭委員會上訴，但歐盟競爭委員會認為，Google單是從Google Play商店中就賺取了數十億美元，因此駁回該主張。怎知，Google所提出用於迴避反壟斷法的新政策，卻能成為Google一個新收入來源。