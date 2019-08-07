父親節慶祝別上山！太平山森林遊樂區12點起預警性休園防颱



▲太平山國家森林遊樂區將在8日預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）



記者黃凱翊／綜合報導

中颱利奇馬持續逼近台灣，中央氣象局也將在今(7日)天下午五點半發布海警，預計西半部及宜蘭地區將會有豪雨等級以上降雨，太平山國家森林遊樂區則宣布，為顧及遊客安全，8日中午12點將預警性休園。

根據中央氣象局最新路徑預報，颱風目前以每小時14公里速度朝台灣東北部海面前進，氣象局也將在下午5點半發布海警，陸警發布的時間則可能落在周四(8日)清晨到上午之間，預估台灣西半部及宜蘭地區將有豪雨等級以上降雨。

由於太平山森林遊樂區位屬山區，林務局羅東林管處為顧及遊客安全，7日下午公告，園區從8日上午9點起便不提供遊客入園，當日蹦蹦車僅行駛7:30及8:30兩班次，整個遊樂區將從8日中午12點起預警性休園，原預訂住宿遊樂區內的遊客，將全額退還所繳訂金。



今天（7日）受到外圍環流影響，北部、東半部已經斷續降雨，中南部地區則以午後雷陣雨為主。周四（8日）隨著颱風逼近，北部、花東地區將有較大風雨，氣象局預估會有大雨或豪雨等級，中南部地區雖也會下雨，但偏向短暫陣雨跟雷雨，雨勢相較北部較為輕微。

周五（9日）則是颱風影響台灣最明顯時間點，西半部及宜蘭地區為迎風面，氣象局預估將有豪雨等級以上降雨。周六（10日），颱風往北離開，速度會變比較慢，但氣象局提醒，西半部、中南部地區依舊會有大雨或豪雨等級的降雨發生。



羅東林管處也提醒民眾，為了自身安全，近日內誤前往山區進行活動。相關太平山封閉及開放訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)、羅東林區管理處網(http://luodong.forest.gov.tw/)、太平山官網(http://tps.forest.gov.tw)、太平山官方粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)查詢。

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▼為了遊客安全，8日蹦蹦車僅行駛7:30及8:30兩班次。