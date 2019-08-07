｢輭轎登大人平安敖大漢｣　新竹竹蓮寺復刻古禮做「十六歲」

▲新竹竹蓮寺7日舉行千人成年禮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

｢輭轎登大人 平安敖大漢｣，每年農曆七月七日不只是七夕情人節，更是七娘媽生日，7日在「新竹竹蓮寺」就有一場「北台灣唯一循古禮」舉辦的「七夕成年禮儀式」，為學生脫絭、送上成年酒與贈與新護身符，市長林智堅笑稱，「七夕成年禮在新竹市政府與寺方四年的合作努力下，報名年年秒殺」，不過沒搶到成年禮的學子們也不要難過，晚上還有精彩的七夕晚會，千萬不要錯過與親朋好友一同度過美好時光。

竹蓮寺主委、市議會議長許修睿長期帶領竹蓮寺投身公益活動，對傳統宗教文化習俗的傳承不遺餘力。「成年禮是這座城市16歲孩子的大事」林智堅市長及許修睿議長也親自為學生進行脫絭、送上成年酒與贈送新護身符的傳統儀式，象徵滿滿的祝福，林智堅也提醒，別忘了向最愛的另一伴說聲「情人節快樂」。

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農曆7月7日不只是大家熟悉的七夕情人節，同時也是七娘媽的誕辰，很多人都不知道「七娘媽」就是牛郎與織女中的織女，更是兒童的守護神，古時候，年滿16歲的青少年，每逢七娘媽誕辰這日就會在廟裡舉行「做十六歲」成年禮，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣完整的古老儀式，象徵孩子「轉大人」，應該要學會為自己、為社會、為國家負責任。

▲竹蓮寺主委、市議會議長許修睿長期帶領竹蓮寺投身公益活動，對傳統宗教文化習俗的傳承不遺餘力。

「七娘媽」中的「七」民間有流傳為意指七娘媽為玉皇大帝的第七個女兒，也就是織女，也有一說這個「七」是指織女和她的6個姊姊一共7位，更有傳說，織女的姊姊們由於相當不捨牛郎與織女這對佳偶被王母娘娘拆散，便在暗中保佑牛郎織女這兩個「孩子」，由此發展出七娘媽是兒童保護神的說法。

▲▼「新竹竹蓮寺」不僅為全臺唯二，更是北台灣年年唯一依循古禮舉辦七夕成年禮的廟宇。

「新竹竹蓮寺」不僅為全臺唯二，更是北台灣年年唯一依循古禮舉辦七夕成年禮的廟宇，市府有感於傳統民俗文化保存不易，希望公部門資源的挹注以及網路宣傳能使得活動規模越來越大，也能讓年輕學子們都能世代保存這份記憶。

除了早上的「成年禮」，晚間還有一場「2019七夕成年禮青春晚會」將於晚上19：00-21：00展開，重金邀請超人氣樂團「宇宙人」、擁有渾厚嘹亮嗓音的「陳芳語」、五月天力捧的新生歌手「黃奕儒」及新生代溫暖小清新「魏嘉瑩」等，和市民朋友一同共渡浪漫的七夕情人節夜晚！