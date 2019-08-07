2019安平天后宮做16歲　歡喜轉大人扭出新希望！　

▲台南安平開台天后宮做16歲成年禮活動，吸引眾多少年朋友參與活動，歡喜轉大人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮做16歲成年禮活動，今年邁入第21年，特地與安平觀音亭、安平區公所、港仔尾社靈濟殿合力規劃，8月7日上午舉辦「做16歲」活動，台南市長黃偉哲特地前來恭喜大家轉大人，期望大家參加成年禮後，要學會知足感恩，更加孝順父母，也祝福大家平平安安考試順利。

安平開台天后宮盧友禮主委指出，安平作16歲活動，兼顧傳統文化與孝道精神，期許學子們做16歲轉大人後，扭出新希望，成為至孝至善的有為青年，為國家為社會好好打拼，貢獻一己之長。除台南市長黃偉哲外，市議員李啟維、呂維胤、周麗津、蔡淑惠秘書、民政局長顏振標、安平區長賴清足等人也都到場為學子們加油打氣。

副主委吳高明月指出，安平做16歲不僅是成年禮，也是一趟豐富的歷史文化與心靈提升之旅，今年總共設計10道關卡，具有「敬天地禮神明」、「依循傳統科儀」、「安平歷史之旅」、「奉茶謝父母恩」、「登王城告天下」5大特色，活動內容豐富，吸引近2百位學子報名參加。

8月7日一早，在解說員帶領下，安平做16歲活動陸續展開：一、敬天地禮神明:拜天上聖母、開台聖王、觀音佛祖、中壇元帥、三太子、齊天大聖，感謝眾神明的庇佑。二、依循傳統科儀:鑽七娘媽亭出鳥母宮，感謝鳥母保護至十六歲轉大人。三、安平歷史之旅:瞭解安平的歷史由來,包括走訪台灣第一街「延平街」、安平老街建築巡禮、台灣首富盧經堂宅。四、感謝父母大恩:奉茶謝親恩、健康球好運、感恩禮讚宣言。五、登王城告天下: 扛布袋登王城，效學先人腳踏實地，胸懷天下造福萬民。

▲安平做16歲不僅是成年禮，也是一趟豐富的歷史文化與心靈提升之旅，今年總共設計10道關卡。（圖／記者林悅翻攝）

此外，今年活動主題有二項新增：（一）扭蛋體驗扭出新希望，於安平風水寶地台灣首富盧經堂宅，玩扭蛋沾喜氣，期望扭出新希望。（二）男女都戴狀元帽走花道出鳥母宮，象徵狀元及第、男女平權，另外改為一次一位同學進行，由家長牽起參與同學的手，感受吾家有子（女）初長成的驕傲。

▲子女以跪姿雙手托盤奉茶，答謝父母養育之恩。（圖／記者林悅攝）

林國明總幹事指出，不少家長們看到自己的小孩完成16歲的儀式，在鑽出七娘媽亭時，都不停的用相機紀錄這個重要的時刻，尤其，當子女以跪姿雙手托盤奉茶，答謝父母養育之恩，父母感動地紛紛擁抱子女，場面溫馨感人。