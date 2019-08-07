出生一年老爸進出監獄3次　「零父愛」還要求扶養！兒逆轉反擊

記者黃翊婷／綜合報導

台南高姓男子出生隔年，周姓生父就因案被判處6個月有期徒刑，後來又陸續觸犯竊盜、殺人未遂罪而頻繁入獄，父母離婚之後，他就由母親一手帶大，今年卻突然被父親要求負起扶養責任，這才決定提告請求法官免除扶養義務，並在本月2日獲准。

▲周男在孩子1歲時就頻繁出入監獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

高男在判決書中主張，雙親是在1993年1月離婚，而自己是在1984年出生，沒想到出生隔年，父親就因為麻醉藥品案件入獄服刑6個月，接著1986年到1987年間又因為竊盜案被判刑，得關上1年2個月，1990年時再犯竊盜罪判處1年有期徒刑，這一關就關到1991年11月。

但這還沒有結束，高男接著說，父親好不容易服完刑出獄，1996年到2000年因為犯下殺人未遂案，被判處6年10個月的刑期，算一算光是從自己出生到父母離婚，父親就進出監獄多達3次，更別說離婚之後又被關了6年多，他從小就是由母親獨力拉拔長大，如今父親沒有收入反過來要求扶養，對他來說實在很不公平。

▲高男幾乎沒有感受過父愛。

而高母也證稱，孩子出生之後周姓前夫就反覆入獄，她只好帶著兒子回娘家居住，之後兩人就再也沒有同住過，對方也沒有付過任何扶養費，一切都是由她獨自照顧孩子長大。

台南地院法官依職權調查，發現周男106年度的所得收入為0元，總財產額也是0元，的確需要受到扶養，但他過去並未盡到為人父的責任，面對兒子的指摘也未提出正當事由，可見他確實沒有正當理由也未盡到扶養義務，情節確屬重大，最後裁准免除高男對父親的扶養義務。