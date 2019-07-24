台南地院朱姓法官遭檢舉溜班釣魚種花　基層：可能有人要整他！

▲台南地院一名朱姓法官，被檢舉上班時常溜班、釣魚、種花，政風單位移請司法院審議，惟基層卻認為朱法官待人和善，審判品質與風評良好，可能有人要整他。（圖／示意圖，記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地院一名朱姓法官，被檢舉上班時常溜班、釣魚、種花，政風單位蒐證後移請司法院審議，司法院人事審議委員會7月23日決議，朱法官所為違反《法官倫理規範》違失情節重大，決議移送監察院議處，惟基層卻認為朱法官待人和善，審判品質與風評良好，可能有人要整他。

據了解，本案因台南地院接受檢舉，發現朱法官上班時間常常不見蹤影，溜班去釣魚、種花、種水果，而檢舉人還懷疑朱法官疑似藉此浮報加班。政風單位受理後，針對朱法官跟監蒐證完畢後，由台南地院送司法院人事審議會審議。

據了解，人審會23日開會後，認為朱法官經常於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之活動，違反《法官倫理規範》第5條規定，且具常態性，違失情節重大，經調查屬實，認有移送懲戒之必要。為維護司法信譽，爰依《法官法》第51條規定，由人事審議委員會決議通過逕行移送監察院審查。

司法院也發布聲明指出，全體法官及司法人員均應保持高尚品格並謹言慎行，避免有任何不當或易被認為損及司法形象之行為，共同維護人民對於司法之信賴。至於監察院受理本案後，有可能決議不付懲戒，或是提出彈劾，交由司法院職務法庭決定懲戒種類，依照目前監察院與司法院的關係，朱法官遭彈劾送職務法庭審議的機會非常大。

對於朱法官被檢舉一事，台南地院有基層人員說，朱法官待人處事、對部屬都很好，審判品質與風評還不錯，可能是遭內部同僚檢舉；有人說法官裁判品質良窳才是司法院該重視考核的重點，許多司法官下班都會把工作帶回家做，法官與一般公務員工作性質不同，只要按時開庭、把案子及裁判品質顧好，上班時間是否都在辦公室，有那麼重要嗎？應該是有人要整他！

據了解朱法官目前是行政訴訟庭法官，工作比刑庭、民庭輕鬆些，可能因此才有時間去釣魚、種花果，他出身屏東偏鄉，有原住民血統，個性爽朗較不拘小節，年輕時也是位檢改大將，後來從檢察官轉任法官，現在是名資深法官，以其年齡隨時都可以退休。