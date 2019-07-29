出生滿月就送走…兒改名抄地址探望母　借錢被拒提告免除扶養

記者黃翊婷／綜合報導

台南市一名男子小偉（化名）出生滿月就被母親阿秀（化名）丟下，長大之後他想改名，這才從戶籍謄本上獲得母親的住址，無奈母子倆再度重逢卻像是陌生人，借錢也遭到拒絕，這才決定提告要求免除對母親扶養義務，最後也獲判勝訴。

▲小偉出生剛滿月就被母親拋下。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本案當事人無關）

小偉在判決書中主張，他從有記憶以來就沒有見過母親，2003年2月因為有改名的需求，得知需要初次設籍登記，經過戶政人員出示自己當初遷入時的戶籍謄本，這才得知母親的地址，由於他一直很想前去探望，乾脆趁這個機會跑去拜訪。

小偉提到，2004年春天他再次前去探望母親，因為自己剛好沒有工作，經濟拮据，想向對方借錢，無奈母子倆根本不存在任何親情，因此遭到拒絕，「我媽媽生下我，做完月子後就將我留在戶籍地，交由祖父母扶養照顧，我們之間毫無親情存在，所以想請求免除對媽媽的扶養義務。」

▲阿秀坦言自己當時是未婚生子，的確是在生完之後就把孩子送到生父家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

而阿秀在接受調解時，對於兒子的主張並未給予任何答辯，只低調表示，當年自己17歲未婚生子，兒子還在嬰兒時期，她就將孩子送到生父家，讓生父和男方的祖父母照顧。

台南地院法官經查詢發現，阿秀106年度所得收入為0元，總財產額也是0元，的確有需要受到小偉扶養，但她坦承從未照顧過兒子，之後母子倆更是毫無交集，因此認定她並未盡到為人母的照顧及扶養義務，可見兒子依法聲請免除對母親的扶養義務應為有理由，最後裁准免除，全案仍可抗告。