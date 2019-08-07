業績沒達標！員工排排站被逼「吃泥鰍＋喝雞血」...含淚吞下當場作嘔

▲老闆從桶子裡拿出一隻隻活生生的泥鰍給員工。（圖／翻攝封面視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一則影片近日在網路上遭到瘋傳。畫面中顯示，多名員工站成一排，被逼吃下活生生的泥鰍，同時還要喝下一碗雞血；隨後，他們一個個表情猙獰，勉為其難地硬吞下肚，當場出現作嘔反應，讓人看了直冒冷汗。

綜合陸媒報導，有員工爆料，該畫面是貴州一家建材行的處罰方式，只要業績沒有達標，就要忍受這樣的對待，而且當中有好幾名都是實習生。從畫面中可看見，老闆拿著裝滿泥鰍的桶子，接著一隻隻放在每位「業績未達標」的員工手上，隨後又發了一碗鴨血給每個人，在一旁監視大家確實吞下肚。

▲員工將泥鰍吃下肚後表情猙獰。

據了解，當時身穿藍色衣服的員工面目猙獰地站成一排，硬是將手中的泥鰍吞下肚，其中有些人還當場嘔吐，看似相當痛苦。對此，該建材店的老闆出面回應，受罰者大多為店裡的負責人，而且大家是「自願參加」。目前，當地的勞動監察大隊已介入調查中。

▲網友爆料，該公司沒達到業績就懲罰吃泥鰍和喝鴨血。

影片曝光後，網友紛紛留言，「現在的人被錢害成這樣」、「快倒閉吧」、「真的是不怕禽流感和寄生蟲啊！」、「這還把人當人嗎？」、「懲罰也可以正能量的，為甚麼要用血腥的」、「盡早離職」、「這公司老闆肯定有保護傘」、「傳銷式企業文化」、「天哪，哪個公司這麼兇殘」。