台北夏季旅展花蓮館人氣旺　消費者擠爆搶好康業績開紅盤

▲「2019海峽兩岸台北夏季旅展」4天展期，花蓮館攤位前擠滿搶好康的消費者。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為期4天的「2019海峽兩岸台北夏季旅展」22日圓滿閉幕，花蓮館展覽期間推出限定優惠活動，刺激消費買氣，攤位前擠滿搶好康的消費者，各家業績均開出紅盤也成功將花蓮的豐富的觀光資源介紹給消費者與旅遊業者，花蓮館歡迎國內外的好朋友來花蓮享受美好的夏季饗宴。

「2019海峽兩岸台北夏季旅展」共吸引約24萬人次參觀，各參展單位紛紛推出物超所值的優惠產品，周末兩天各攤位前擠滿搶好康的消費者，花蓮館人潮也絡繹不絕，雖然展覽期間北部氣候不穩定，午後大雨澆熄盛夏的酷熱，卻無法阻擋消費者的熱情。

▲伴手禮業者除了推出優惠方案外，更舉辦「DIY體驗活動」及試吃活動，每場次都吸引熱情民眾排隊參與。

消費者像獵物高手在展場尋覓最優惠的產品，花蓮知名伴手禮業者如豐興餅舖、花蓮縣餅、阿美麻糬、德利豆乾、百年傳奇與新味醬油推出的優惠方案，成為消費者搶購的對象，只見現場民眾在攤位前一邊試吃，一邊找尋想要的商品，紛紛表示不用到花蓮就可以買到在地人氣伴手禮相當方便。除了推出特價優惠方案外，活動期間每日舉辦六場次「DIY體驗活動」及試吃活動，每場次都吸引熱情民眾排隊參與，讓大家擠破頭也要體驗後山的好美味。

觀光處長唐玉書閉幕當日再次來到花蓮館致意，表示感謝花蓮伴手禮業者全力配合縣府推動觀光旅遊，同時感謝花蓮四維高中學生至館內參訪並合影。

▲花蓮四維高中學生至館內參訪合影。

暑期已過一半，但花蓮夏季活動仍不間斷，陸續接力登場中，「2019花蓮紅面鴨FUN暑假活動」在8月11日前，每日除持續推出水舞秀，今年更有高達25公尺的水柱及近百公尺的水舞空間展演氣勢磅薄的「夜間水舞劇場展演」(每晚19:30及20:30)，日間還有紅面鴨換新裝2.0版，創新融入花蓮六大特色，要讓民眾耳目一新。

「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」(至8月25日)、「2019客鼓鳴心–鼓王爭霸戰」(7月27日至28日)、「花蓮金針花季」(8月3日至9月15日）也將迎接國內外的好朋友來花蓮共同享受美好的夏季饗宴。