貿易戰升級「美國佔優勢」　白宮經濟顧問：中國經濟正在崩潰

▲白宮顧問庫德洛認為，中國經濟正在崩潰，美國更佔優勢。圖為川普與習近平於大阪G20峰會上會晤。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

中美貿易戰升溫，美國已經正式將中國列為「匯率操縱國」，為25年來首次。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6日表示，中國經濟已經搖搖欲墜，相對而言美國經濟更強勁，因此華府在與北京的貿易談判中佔據優勢地位。

根據CNBC報導，庫德洛在電視節目上直言，「中國經濟正在崩潰，已經不是20年前的強權了。」庫德洛補充說，有關中國的投資或經濟指標都顯示出穩定的衰退趨勢，「他們的GDP不斷下滑。」

報導指出，中國當局公布其第2季度經濟增長率為6.2％，為27年來國內生產總值表現最弱，此外中國股市普遍走跌，上證綜合指數相較去年高點已經下跌超過15％，相較之下美股標普500指數只比去年高點低5個百分點，且今年內已經上漲近15％。

隨著貿易戰升級動盪，美股5日收盤暴跌，創下2019年最慘澹一日，隨後於6日反彈上漲。庫德洛明確向CNBC表示，美國願意與中國協商，並且達成協議。庫德洛說，北京可能不會輕易妥協，但他認為美國對經濟成長放緩更有抵抗力。

庫德洛說，「我認為，中國受到的傷害遠遠超過我們」；「美國的經濟非常強勁，他們卻不是這樣。」