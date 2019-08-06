影／「直播剁手指」和粉絲翻臉　說唱歌手亮血腥切口...平台已禁播！

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「直播剁手指」和粉絲翻臉　紅花會貝貝亮血腥切口...平台已禁播！

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▲▼紅花會貝貝在直播中剁手指。（圖／翻攝自微博）

▲紅花會貝貝在直播中剁手指。（合成圖／翻攝自微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

隨著網路越來越發達，越來越多藝人會透過直播與紛絲們互動。不過，大陸知名饒舌組織「紅花會」昨（5）日疑似在直播中自殘，剁掉自己的右手小拇指，還把剩下半截的手指給粉絲們看，甚至有人因此震驚到直接哭出來。目前，直播平台稱主播的行為已嚴重違規，並禁播處理了。

曝光的影片顯示，貝貝在直播中情緒激動地表示，「我『李京澤』今天剁自己一根手指頭，求個問心無愧」。隨後他就轉向一旁左手拿起刀子，想也不想就朝右手小拇指用力跺下去，過程中表情似乎沒有半點痛苦，還對著粉絲們舉起指節有些血紅色的小拇指，並再次強調「我剁我一根手指頭，求個問心無愧」。

雖然粉絲們都不知道貝貝剁手指的原因是什麼，但有網友出面爆料，疑似因為有粉絲稱貝貝私下和多名網友調情，腳踏N條船，特別提醒這麼做可能會迎來「脫粉潮」，沒想到他不領情，還為了證明自己的清白，在直播上剁了自己的手指。

▲▼紅花會貝貝在直播中剁手指。（圖／翻攝自微博）

此外，「紅花會」工作人員也承認了「貝貝剁手指」一事，並表示「貝貝本身是個甲亢（甲狀腺機能亢進症）患者，被冤枉被網絡暴力，想求一個公平，想證明自己問心無愧，做出了這麼極端的證明舉動，希望大家不要做一些惡意的猜測。我們非常抱歉，但他也是一個受害者。」

紅花會也在微博（GDLFMUSIC）上指出，他們原地解散，對所造成的惡劣影響感到非常抱歉但也無法彌補、束手無策、更無能為力，同時也很擔心再二次發酵下去會有更極端的事情發生。

他們還說，「此事純屬個人行為，與我們所從事行業、以及從業人員無關，請大眾切勿一棒子打死其他人，給一個領域定性。」目前，直播平台也稱，不管主播是真的剁手指還是假的剁手指，這種行為都是違規的，也已經主播的帳號進行了禁播的處理。

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關鍵字：紅花會,貝貝,直播

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