UP正妹直播主月入46萬　「休息1個月」跳槽17…惡意違約賠500萬

▲何姓直播主被法院認定惡意違約跳槽，要賠償UP直播500萬元 。（圖／翻攝UPLive直播)

記者劉昌松／台北報導

擁有高人氣的何姓正妹直播主，原本和UPLive直播簽1年的「獨家主播」合約，就在她收入飆高到月賺46萬元的時候，突向公司表示要「休息1個月」，1個月後她卻出現在17直播平台，UP憤而提告，台北地院審理後，認為何女是因17提供更高薪資，所以惡意違約，判何女要依合約的競業禁止條款，賠償UP直播500萬元。可上訴。

UPLive直播(熱浪新媒體)與17直播(麻吉一七)都是台灣著名直播平台，各自培養、擁有許多超高人氣直播主，並藉由直播主帶來的粉絲收益拆帳分潤，簽約直播主成了2公司最重要資產。

▲直播主的人氣可為直播平台帶來利潤。（圖／翻攝UPLive直播)

2017年初，2公司搶人大戰白熱化，UP控告17違反《公平交易法》求償2千萬元，但台北地方法院認為，無證據顯示17有惡意挖角導致影響交易秩序，判UP敗訴。

不過UP另外持續對違約跳槽的直播主提告，其中何女在2017年10月就和UP簽約合作，因為幫平台帶來不少利潤，2018年1月1日再簽新約，約定何女擔任「獨家主播」，時薪調高到1500元，另外依粉絲贈禮拆帳，合約期也延長到2018年12月31日。

而何女前4個月和公司拆帳後收入都是10幾萬，到5月份暴漲到46萬元，總計獲得百萬元報酬，公司也賺到百萬元利益，此時何女突然跟公司說「想休息1個月」，等到7月份，何女就以職涯規劃為由，終止合約，隨即就出現在17直播平台。

▲何女在UP人氣飆高後突然休息1個月，之後跳槽17。（圖／翻攝UPLive直播)

何女認為違約金500萬元過高，但台北地院審理認為，何女明知獨家主播約有競業禁止的懲罰規定，卻惡意違約，應是17直播提供更高薪資，衡量之後覺得有利可圖，才會單方終止合約，考量高人氣直播主可能帶來的商機無限，500萬元違約金不算多，判何女應如數賠償。

記者未聯繫上何女與委任律師，無法得知回應。UPLive直播台灣負責人楊士漢表示：「尊重並感謝法官判決」。

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