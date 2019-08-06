迷戀正妹直播主！人夫30天砸53萬「討芳心」...積蓄全花光　他怒打妻兒洩恨

▲肖男已和陳女結婚，卻愛上網路女主播。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

網路直播平台興盛，許多正妹、網紅靠著當直播主累積不少粉絲。廣東深圳市一名肖姓男子因迷戀女主播，30天內就打賞了12萬（台幣約53.7萬元）給對方，為了討取芳心，不惜花光家裡積蓄，甚至連房子都差點賣了。此事一曝光，肖男還怒打妻子、小孩洩恨，引起大批網友撻伐。

綜合陸媒報導，肖男雖已結婚，但卻愛上正妹女主播，為了對方欠了下一大筆債，曾經在一個月內就打賞了12多萬元（台幣約53.7萬元），花錢完全不手軟。肖男的妻子表示，「他的妹妹用信用卡預借16萬（台幣約71.6萬元）讓他去還債，但這只是網債的部分，具體欠了多少不清楚。」

▲肖男為了女主播，欠下一大筆債，甚至還為了要錢，對妻兒動粗。

據悉，肖男過去還曾經約該名女主播見面，兩人甚至還一起穿了情侶裝。事後，涉事的女主播公開表示，「我向肖先生和他老婆、家人，以及對社會大眾造成的困擾及傷害說聲抱歉，對於情侶裝一事，也只不過是同顏色的衣服而已。」

▲該名女主播事後發聲道歉。

事後，肖男不僅沒有悔意，還惱羞成怒地對家人動粗，讓妻子和小孩頻頻尖叫、大哭。肖男的妻子淚訴，「他當時把我和我婆婆壓在地板上，然後掐住我脖子，之後我原本想要開門逃跑，但他卻轉移目標，想要打小孩。」

該事件一曝光，紛紛引起網友怒罵，「這種男人不離婚留著過年嗎？」、「走火入魔打賞一個不認識的人，是不是傻了？」、「離婚啊，還等甚麼」、「無可救藥」、「小孩和妻子是無辜的」、「真傻！女主播一卸妝、去濾鏡，還不一定比你妻子漂亮呢」。

▼事情曝光後，肖男怒打妻兒洩恨。