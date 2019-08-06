8站式重訓遭砸碎手指「2年3人傷」　World Gym大直店2主管起訴

▲民眾到World Gym健身房使用8站式訓練器材時，為調整插銷位置，遭配重片砸碎手指。（示意圖與本案無關／取自pexels）

記者劉昌松／台北報導

知名連鎖健身俱樂部World Gym大直分公司，2018年間發生會員使用8站式訓練器材時，遭配重片砸碎左手中指的意外，台北地檢署查出，原來大直分公司先前已有2名客人，因使用相同器材、相同動作受傷，業者卻始終沒有改善作為，因此認定賴姓店長、謝姓主管應負起責任，6日依業務過失傷害罪將她們起訴。

World Gym從2001年首次在台開業以來，已經在全省有83間俱樂部，大直分公司在2017年9月間，開幕，店內有多台「Matrix G3-MS52」8站式訓練機，供會員依個人需要使用。

檢察官調查發現，有些人使用8站式訓練機其中一個，背對器材、雙手握著把手從上往下拉動配重片的功能時，會為了縮短手臂作棟作動距離，會移動配重片之間的插銷位置，最上方的配重片因此被繩扣拉起、看起來像懸浮在機器中間，不容易被察覺。

▲現在有許多都會區民眾喜歡上健身房運動。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay，下同）

而大直店開幕後，就曾有會員因為沒注意到有配重片「浮」在上面，想配合自己需求移動插銷時，被落下的配重片砸傷，但當時該會員沒提告。2018年8月間，又有第2名會員因相同原因受傷，業者自行調查發現，前1個使用者是店內教練，協助促成和解而沒鬧上法院。

沒想到事隔3個月，已有15年健身經驗的簡姓男子也因為要調整訓練機的插銷，被從天而降的配重片砸碎左手中指骨頭，這次業者認為簡男前1位使用者是其他會員，與店內無關，不願和解。

但檢察官調查，8站式訓練機上面就貼有廠商警語，提醒應由有經驗的人在旁協助操作器材，尤其先前已經有2名會員顧客因相同原因受傷了，業者更應有警覺，要積極檢討因應，比如改成只有教練課程時才可使用，不准會員自行操作等措施，避免再發生意外，因此認定賴姓店長和謝姓主管為第三次發生會員受傷的事，負起過失責任。

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