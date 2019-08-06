經驗傳承　佳里警分局警察實習生揚帆啟航

▲台南市警佳里警分局長斯儀仙今，於中鹽派出所，舉辦警專及特考班實習生期中座談會，並安排導覽七股鹽山、潟湖活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強經驗及意見溝通，台南市警佳里警分局長斯儀仙今，8月6日下午2時於中鹽派出所，舉辦警專及特考班實習生期中座談會，聆聽23位實習生對40天的實習實務所見，對於學生的建言，斯分局長均詳細紀錄，並對於學生這段時間的表現表示肯定。

警方指出，特別是佳里派出所實習生李宗龍、王品哲等2員，於7月24日凌晨2時許執行巡邏勤務，機警發現嫌犯行跡可疑，協助順利查獲毒品案件，使帶領的員警與有榮焉。

會後特別安排導覽七股鹽山、潟湖活動，除期望能再精進實習工作、幫助實習生了解台南七股地區風土民情及感謝所有實習生在實習期間對分局的幫助外，亦象徵「啟航」，祝福每位實習生在不久的將來，畢業後，鵬程萬里，一帆風順，在工作崗位上都能獨當一面，做一位人人稱讚的好警察。

佳里警分局長斯儀仙表示，實習的目的，乃在使學生能將在學校習得之理論與實務結合、印證，此次23名學生均安排在轄內受理案件數最多，工作最繁重的佳里、西港及七股等三大所實習，每位學生均非常優秀，學習態度積極認真，在警力吃緊、工作日益繁重之際，有如及時雨般，大大降低同仁工作壓力。

斯儀仙表示，相信23位學生無論在工作經驗的傳承、工作技巧的學習及各項警用裝備的操作使用…等均獲益良多，期許大家在畢業後，能夠貢獻所學，回饋社會，並歡迎大家畢業選擇台南做為警察生涯的首站，與學長姐們，一起打擊犯罪，服務台南鄉親。