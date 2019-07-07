3萬年前航海實驗！圓木舟跨越黑潮→沖繩　自台東烏石鼻啟航

▲▼圓木舟航行計劃將由五位划手不換人之前提下划行全程，其中包括一名女性划手。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館『跨越黑潮-復現3萬年前的航海實驗計畫』圓木舟航行最終挑戰，7日中午從台東縣長濱鄉烏石鼻港出發，舟上5名划手，包含一位女性將挑戰跨越黑潮，以人力划行方式航向日本沖繩與那國島。



史前館自2017年起與日本科博館合作「跨越黑潮-復現3萬年前的航海實驗計畫」，為證實「日本人的來源路徑」由台灣跨越黑潮進入沖繩列島之可能路徑說，經前2年實驗結果證明竹筏之可行性較低後，2019最終以圓木舟進行實際跨海挑戰。

經多日天候觀測、3度取消後，7日中午正式由台東長濱鄉烏石鼻港出發。圓木舟航行計劃將由五位划手不換人之前提下划行全程，其中包括一名女性划手。舟上五名划手分別為日籍的原康司、鈴木克章、村松稔、田中道子（女）與台籍宋元楷。



本次最終實驗計畫使用的圓木舟為2017-2019年間以日本能登所產雪松，依模擬舊石器工具實驗製成。由日本考古學家山田昌久監製、工藝家雨宮國廣製作，圓木舟船身長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺，可乘坐5人，舟身重量約350公斤。航程將自台東烏石鼻出發到日本與那國島，直線距離為205km （111mi），航行時不會使用羅盤、時鐘、智慧型手機等現代化設備，將以星辰、風向等自然元素來決定航程方向。估計以獨木舟平均速度為2.5~3.5kt ，在不偏離主要航道的理想狀態下，約需秏時1.6天~2.8天才能完成航程。



此次實驗航海探索計劃，特別在圓木舟前後配備攝影機，船尾的360度攝影機，全程記錄海上划行過程。此外，並有隨船攝影、空拍機拍攝，以作為日後科學研究及教育活動，期望能帶給學習者沉浸式的體驗。