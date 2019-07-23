接到陌生來電「小妹妹狂道歉」！　她心軟按下一鍵...162萬全沒了

▲蔡女當時接到電話，一時心軟便照著對方的指令進行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江嘉興市一名蔡姓女子近日接到一通陌生電話，聽見另一頭是年輕小妹妹的聲音，甚至還不停道歉。對方向她解釋，自己是購物網站的實習生，在作業的過程中，不小心將會員升級，因此要求蔡女先將帳戶清空。事後，蔡女透過手機，在網路銀行上按下轉帳一鍵，沒想到卻發現自己已上了當。

綜合陸媒報導，該名小妹妹一開始就不停向蔡女道歉，之後又表示，自己是購物網站的實習生，最近在公司作業時，不小心將蔡女從普通會員升級成「鉑金會員」，導致對方每年都必須負擔300元的會費（台幣約1354元）。當時，她甚至向蔡女說，為了不讓蔡女白白蒙受損失，自己願意承擔後果，只需要對方配合一下。

▲年輕女孩打電話給蔡女，一開始就不停道歉。（示意圖／記者吳珍儀攝）

蔡女心想，小妹妹才剛實習也不容易，於是便答應配合。她聽從對方的要求，將自己銀行卡裡面的所有的現金都先全部清空，之後才能從鉑金會員降回普通會員。不過，小妹妹事後又表示，由於蔡女帳戶裡的錢太多，撤銷不了，因此便要對方將帳戶裡的錢換個地方暫存。

事後，蔡女答應了，她依照對方的指令一步步完成，將36萬（台幣約162.5萬元）全匯到指定戶頭，直到3個小時之後，她才察覺不太對勁，立刻報警處理。事後，警方表示，其實當時已監控到這通電話是詐騙，因此便打給蔡女提醒，沒想到卻一直沒有接，現在一切都來不及了。目前，警方已將該事件立案調查。