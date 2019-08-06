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社會 社會焦點 保障人權

脫離視線2小時！4個月大女嬰側睡→趴睡亡　保母夫妻檔遭起訴

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▲桃園市黃姓與葉姓夫妻檔前年8月疑因超收嬰幼兒，導致疏忽照料吐奶女嬰導致猝死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲保母夫婦獨留女嬰在房內睡2小時，發現時身亡均遭起訴（圖／取自免費圖庫Pixabay／圖非當事女嬰）

記者邱中岳／台北報導

北市1對夫婦平時合法托育小孩長達10年以上，但2018年卻離開托育的4個月大女嬰2個小時之久，讓女嬰獨自在房內睡覺，但未注意女嬰轉為趴睡，最後女嬰被發現時沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍不治。士林地檢署日前將2人依業務過失致死罪起訴。

檢方調查，65歲的邱姓男子與妻子在2018年間，負責托育1名當時年僅4個月大的朱姓女嬰，但沒想到卻讓女嬰離開視線2個小時。女嬰獨自在房內睡覺時轉換姿勢變成趴睡，因輕微間質性肺炎影響，張女進房發現女嬰有異狀，送往榮總急救後仍宣告不治。

檢警表示，邱姓男子領有合法的保母資格，平時與妻子在北投家中協助照顧多名小孩，但案發現場並未裝設監視錄影設備，2018年11月間，2人在客廳獨留女嬰在房內睡覺造成女嬰身亡，全案依業務過失致死罪起訴。

邱姓男子的妻子表示，自己尚未領有保母人員證照，當天下午2時許，安撫女嬰睡著之後，卻直到下午4時許才進入查看女嬰狀況，當時女嬰已從側睡改成趴睡，全身毫無動靜。

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關鍵字：女嬰,客廳,起訴

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