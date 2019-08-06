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前職棒球星王傳家老婆破門抓姦　只拍到裸體反被起訴

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▲▼王傳家通姦案，二審首度出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前職棒球星王傳家遭告通姦，一審判他無罪。（圖／資料照）

記者陳豐德／新北報導

中華職棒前球星王傳家2017年底夜宿杜姓女球迷的鶯歌租屋處，王妻從徵信社得知消息後，跟業者、朋友破門打算抓姦，還拉扯棉被讓業者拍攝杜女私密處，王傳家與杜女因此被控妨害家庭，但因為無法證明2人有性器結合，因此台北地院日前一審判2人無罪，反倒是王妻未經同意闖宿住處、拉棉被拍照，新北地檢依照無故侵入住宅及強制罪將她起訴。

47歲的王傳家過去曾效力曾經效力過中華職棒俊國熊興農牛誠泰COBRAS等球隊，守備位置為一壘手球員時代原先為投手， 後來棄投從打最為球迷津津樂道。起訴書指出，王妻因為聽聞王傳家在外包養小三，因此委託徵信社調查，發現他與另名杜姓女粉絲關係親密，2017年11月4日凌晨被發現他夜宿在杜女三峽租屋處，王妻得知消息後與跟監的林姓徵信業者到場。

王妻在屋外就聽到裡面傳來的呻吟聲，讓她氣憤難平，隨即破門發現2人全身赤裸，杜女還用棉被來遮掩身體，王妻見狀將棉被拉開讓業者拍攝裸體蒐證，事後提告妨害家庭，但因為畫面沒有拍到2人性器結合，現場也沒有扣到有體液的衛生紙團等證物，檢方調查後不起訴；王妻聲請再議後，台北地檢署將2人起訴，杜女也在新北地檢署控告王妻妨害秘密、強制及侵入住宅。

台北地院認為，王妻強闖杜女家中拍攝，但沒有拍到雙方的性器相結合，因此不屬於通姦，屋外聽到的呻吟聲頂多只能證明有親熱行為，因此判2人無罪。而王妻遭控妨害秘密部分，新北地檢認為已經超過6個月追訴期因此處分不起訴，至於強闖住宅及拉扯棉被不分，調查後依照強制及無故侵入住宅罪嫌起訴。

▼王傳家的妻子胡文玲（白帽者），日前到高院出庭。（圖／資料照）

▲▼王傳家的妻子胡文玲（白帽者），到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

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