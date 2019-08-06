「忌諱看死人嗎？」　鑑識界鵑姐一看14年　找到華山分屍案血箱

記者邱中岳／台北報導

北市1名女性刑事小隊長，當初考上偵查佐到中山分局服務，因當時隊長的一句話「忌諱看死人嗎？」，於是開始在鑑識單位服務，沒想到這一看就是14年，還曾經參與過華山分屍案，透過監視器搭配跡證反應找出運屍的血箱。

陳雅鵑說，調任刑事小隊長後到中正一分局服務，當初參與過華山分屍案，其中印象最深刻的就是找不到「運屍的箱子」。最後在草原上發現唯一內襯不見的箱子，懷疑這就是運屍的工具，果不其然在箱子的內緣驗出死者的DNA，也拼湊了完整的華山分屍案相關證據。

▲因中山分局當時偵查隊長林炎田一句話，陳雅鵑踏上了鑑識勘查之路。（圖／記者邱中岳攝）

陳雅鵑，58歲，已婚育有2女，限4期結訓後投入警察工作，補訓完後分發到交通隊擔任內勤工作，一待就是5個年頭，事後轉任女警隊（現稱：婦幼隊），但在婦幼隊9年來，陳雅鵑認為都沒有從事過真正的刑事工作。

她一心想要跨過刑事的門檻，自願跑到有天下第一所之稱的「中山二派出所」學習，負責警所內值班勤務，陳雅鵑回想，當時的中二所每天報案不斷，現場跑不完，根本就像是「戰場」。

後來她調陞行政小隊長到中正二分局服務，但對於刑事仍無法忘懷，於是又在學弟的鼓吹之下報考「偵查佐」，最後在2004年又分發回到中山分局擔任偵查佐，在偵查隊跟著小隊長跑外勤。

▲陳雅鵑認為當警察就要當刑警，於是毅然決然投入刑事鑑識工作。（圖／記者邱中岳攝）

某天，時任中山分局偵查隊長林炎田問到，「你會不會忌諱看死人」，陳雅鵑果斷的回答「不會」，於是就這樣陳雅鵑在中山分局鑑識小隊開啟了鑑識人生，而這一看就是14個年頭，讓她感嘆「恍如昨天才當偵查佐」。

而陳雅鵑也回憶當時在中山分局擔任鑑識小隊成員時，曾經有一起共事的中二所學弟跑來聊天，說道前幾天查獲1台車上有2名未成年少女，發現是失蹤人口之後通報家長領回，但刑式嗅覺敏銳的陳聽到覺得有異。

▲華山分屍案找不到關鍵綠箱子，警方找到疑似箱子，陳雅鵑也順利採集到死者DNA。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

陳雅鵑馬上通報偵查隊同事，追查之下發現載著2名未成年少女的車上有大量保險套，深入偵辦之後也順利起獲一起「人肉販賣集團」，專門透過網路誘拐未成年少女，並提供毒品再要求對方下海賣淫、大賺黑心皮肉錢。

陳雅鵑說，當1名專業的鑑識人員，第一個到現場一定要穩住，並仔細觀察第一現場所有的蛛絲馬跡，並且採集相關證，據以達科學辦案的精神。

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