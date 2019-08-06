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社會 社會焦點 保障人權

囤4百「咖啡包」想趁暑假海撈毒品財　套房門禁森嚴仍被抄

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記者邱中岳／台北報導

北市警方日前鎖定1名毒販，想趁暑假青少年放假大撈「毒品財」，竟在中山區承租門禁森嚴的套房，大舉囤積了4百多包咖啡包，男子向警方供稱，原本想趁暑假期間大撈一筆，沒想到才1個月就遭逮捕。

警方調查，30歲的卓姓男子囤積大量毒品咖啡包，意圖趁暑假期間青少年放假之餘賣藥，並將毒品藏在門禁森嚴的租屋處，警方7月底埋伏攻堅，當場逮捕卓嫌，並在現場起出4百多包咖啡包，訊後將卓依毒品罪嫌送辦。

▲▼男子趁暑假期間進貨百餘咖啡包，全遭警方一網打盡。（圖／記者邱中岳攝）

▲男子趁暑假期間進貨百餘咖啡包，全遭警方一網打盡。（圖／記者邱中岳攝）

卓男向警方供稱，因暑假期間算是毒品的大月，平均一個月可以獲利10萬元左右，而平時月收入也有7萬元左右，所以才想趁暑假期間賺毒品財，沒想到最後卻遭警方逮捕落得一場空。

警方指出，檢警規劃為期2周的「安居專案」，主要針對毒品加強重點查緝，共計掃蕩99處地點，執行148件，緝獲犯嫌192人；其中製造、販賣毒品者98人

而查獲毒品總數也不少，總共起獲第1級毒品313公克、第2級毒品9千588公克、第3級毒品543公克及大麻4株、子彈4顆。

▲▼警方趁隙攻堅在毒販租屋處將人逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方趁隙攻堅在毒販租屋處將人逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

查緝到的各類毒品中，仍然以偽裝成即溶飲品的毒品為大宗，此次共計查獲毒品咖啡包千餘包，除近年常查獲小惡魔圖案外，另有發現大宗使用流行精品或潮牌LOGO，部分則以色彩繽紛漫畫作為外包裝，精緻度及變化更甚以往。

警方也呼籲，青少年父母應留意子女是否有使用是類標示不明之食品，如有懷疑吸毒或誤食毒品，可前往衛生福利部指定之藥癮戒治機構接受治療，或至轄區派出所尋求協助。

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關鍵字：毒品,暑假,咖啡包

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